Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh về chủ nghĩa đa phương tại APEC

Photo : YONHAP News

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 31/10 đưa tin trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cùng ngày, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh APEC phải giữ vững mục tiêu ban đầu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chia sẻ cơ hội trong tiến trình phát triển mở cửa và hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung. Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước phải xúc tiến toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, bảo đảm lợi ích phổ quát cho tất cả các quốc gia.APEC từng đề ra tầm nhìn "Hình thành cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương" tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất năm 1993. Lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định về tầm nhìn này.Lãnh đạo Trung Quốc nhận định thế giới đang trải qua những biến động lớn, tình hình quốc tế đang ngày càng trở nên phức tạp hơn, các yếu tố bất ổn với sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đang gia tăng. Tuy nhiên, "sóng càng mạnh, gió càng lớn thì càng phải chung thuyền để vượt sông". Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các nền kinh tế APEC cùng bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, củng cố vai trò và hiệu quả hệ thống thương mại đa phương, trọng tâm là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).Ông cũng kêu gọi các nước kiên định phương hướng cải cách WTO, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản như đối xử tối huệ quốc và không phân biệt đối xử; đồng thời đảm bảo các quy tắc kinh tế, thương mại theo kịp sự phát triển của thời đại, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.Tiếp theo, Chủ tịch Trung Quốc cũng đề xuất xây dựng môi trường kinh tế khu vực mở cửa; từng bước xúc tiến tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác tài chính, hội nhập kinh tế khu vực. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất cùng bảo vệ chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp, thúc đẩy số hóa và xanh hóa thương mại, đồng thời hỗ trợ phát triển bao trùm.Có thể thấy, bài phát biểu trên của lãnh đạo Trung Quốc tập trung nhấn mạnh về thương mại đa phương và chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy chính sách thuế quan đơn phương, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và giảm vai trò tại các thể chế đa phương.Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Hàn Quốc vào ngày 30/11, không tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh APEC.