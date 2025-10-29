Tổng thống Lee Jae Myung tiếp Giám đốc điều hành Nvidia

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 31/10 đã có buổi tiếp ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia (Mỹ) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.Ông Lee cho biết mục tiêu của Hàn Quốc là trở thành thủ đô trí tuệ nhân tạo (AI) của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây, các tập đoàn toàn cầu như BlackRock và OpenAI đã quyết định đồng hành với Hàn Quốc để hiện thực hóa mục tiêu này.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc kỳ vọng Nvidia sẽ cùng tham gia để xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo nơi hạ tầng, công nghệ và đầu tư tạo thành vòng tuần hoàn phát triển bền vững.Tham dự buổi tiếp đón còn có Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun, Chủ tịch Hội đồng quản trị Naver Lee Hae-jin.Hai bên đã thảo luận phương án hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như xây dựng hạ tầng AI, hợp tác kỹ thuật về “AI vật lý” (công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng vận động dưới dạng robot hay xe tự hành), nghiên cứu chung về công nghệ AI, đào tạo nhân lực và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc chính là đối tác tối ưu có thể định hướng tốc độ đổi mới AI của Nvidia một cách đúng đắn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành mọi hỗ trợ cần thiết để những kế hoạch hợp tác được thảo luận cùng ngày trở thành hình mẫu thành công, không chỉ cho Hàn Quốc mà còn đóng góp thiết thực cho cộng đồng quốc tế.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng mạnh mẽ hạ tầng điện toán AI, với hơn 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tối tân của Nvidia, nhằm đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng của cả khu vực công và tư nhân. Seoul nhấn mạnh quá trình hợp tác giữa hai bên sẽ không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt phần cứng, mà còn bao gồm phối hợp về công nghệ xây dựng và vận hành hệ thống.Chính phủ sẽ thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa Nvidia và các tổ chức trong nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, học thuật và nghiên cứu để phát triển công nghệ tiên tiến dựa trên AI. Ngoài ra, Viện nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTI) sẽ phối hợp với Nvidia xây dựng môi trường điện toán lai lượng tử cho siêu máy tính thế hệ thứ 6 của Hàn Quốc mang tên "Hangang".Chính phủ sẽ tìm kiếm phương án hợp tác trung và dài hạn nhằm mở rộng đào tạo, thực hành tại chỗ cho các chuyên gia và kỹ sư AI trong nước, qua đó tăng cường trình độ nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ưu tú và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước. Chính phủ cũng sẽ mở rộng chương trình “N-UP”, dự án hợp tác giữa Nvidia và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, hỗ trợ thêm nhiều startup công nghệ AI của Hàn Quốc.