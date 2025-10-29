Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo sau lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju vào ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết tại hội nghị năm nay, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã thảo luận về phương án hợp tác ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và sự thay đổi cơ cấu dân số. Các bên nhất trí rằng đây là những thách thức khó có thể xử lý riêng lẻ, nên APEC cần cùng suy nghĩ, chia sẻ các hình mẫu và tìm kiếm phương hướng ứng phó chung.Dựa trên kết quả thành luận, APEC đã thông qua ba văn kiện. Đầu tiên là "Tuyên bố Gyeongju". thể hiện tầm nhìn trung và dài hạn của APEC hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở cửa, năng động và hòa bình, đồng thời tái khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện “Tầm nhìn Putrajaya 2040”. Ngoài ra, Tuyên bố Gyeongju cũng thể hiện quyết tâm hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC vì sự phục hồi và tăng trưởng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh vai trò của đổi mới trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới và tăng trưởng bao trùm.Văn kiện tiếp theo là “Sáng kiến của APEC về trí tuệ nhân tạo”, trong đó đề ra phương hướng chính sách nhằm nhằm giúp tất cả nền kinh tế thành viên tham gia vào quá trình chuyển đổi AI và cùng hưởng lợi từ quá trình này. Sáng kiến nhấn mạnh về sự tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới, thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan như khối tư nhân, Chính phủ, giới học giả, đầu tư vào hạ tầng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.Tổng thống Lee nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử APEC xuất hiện một tầm nhìn chung về trí tuệ nhân tạo. Ông Lee khẳng Hàn Quốc sẽ chia sẻ tầm nhìn trọng tâm của mình là “xã hội nền tảng AI”, đóng góp vào quá trình chuyển đổi AI của khu vực.Ngoài ra, Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju 2025 còn thông qua “Khung ứng phó chung của APEC với sự thay đổi cơ cấu dân số”, trong đó có phương án đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa. Tổng thống Hàn Quốc cho biết văn kiện này đề ra phương hướng chính sách tổng thể và hợp tác liên ngành, như xây dựng hệ thống kinh tế vì một xã hội có khả năng phục hồi, đổi mới công nghệ để đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc y tế, phát triển tài nguyên nhân lực đối phó với nhu cầu lao động trong tương lai. Việc APEC lần đầu tiên coi sự thay đổi cơ cấu dân số là nhiệm vụ trọng tâm chung và đề xuất tầm nhìn chính sách cùng giải pháp hợp tác mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.Tổng thống nhấn mạnh trong năm nay, Hàn Quốc đã khôi phục được hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC thông qua “Tuyên bố Gyeongju”; đồng thời mở rộng vai trò của APEC như một chủ thể giải quyết thách thức chung của nhân loại thông qua hai văn kiện còn lại. Ba văn kiện này là thành quả chung của tất cả, thể hiện ý chí mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong việc xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống tin tưởng các văn kiện này sẽ định hướng rõ ràng con đường mà APEC sẽ tiến bước trong tương lai.