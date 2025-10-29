Tổng thống Hàn Quốc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 1/11 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang trong chuyến thăm Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju.Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng Seoul và Bắc Kinh sẽ tăng cường trao đổi chiến lược nhằm nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Ông Lee đánh giá tích cực việc giao lưu cấp cao Trung-Triều gần đây đang diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy đối thoại với miền Bắc.Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, và đang duy trì chính sách với Seoul một cách ổn định, nhất quán.Về kinh tế, Tổng thống Lee đánh giá hợp tác kinh tế Trung-Triều đang có sự chuyển đổi từ cơ cấu phân chia lĩnh vực công nghiệp theo chiều dọc sang cơ cấu hợp tác theo chiều ngang. Quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi Hàn-Trung cũng cần phát triển cho phù hợp với xu thế thời đại.Nhân hội đàm thượng đỉnh, hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu thương mại, dịch vụ, hoán đổi tiền tệ, hợp tác phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại.Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc sau 11 năm, kể từ năm 2014.Trước cuộc hội đàm, vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 1/11, Tổng thống Lee đã trực tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình trước Bảo tàng quốc gia Gyeongju. Nghi thức đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc được cử hành một cách trọng thể, với các trình tự duyệt đội danh dự, trình tấu Quốc ca hai nước, và phần chào hỏi xã giao giữa các quan chức cấp cao hai bên.Trong thời gian giao lưu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lee đã tặng Chủ tịch Tập Cận Bình một bàn cờ vây chế tác từ gỗ “Bonbijja” và một khay tròn sơn mài khảm trai truyền thống Hàn Quốc.