Báo Mỹ đưa tin ít nhất 6 công ty Hàn Quốc hủy hoặc hoãn đầu tư vào Mỹ

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) đưa tin sau vụ việc hàng loạt lao động người Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ tại bang Georgia hồi tháng 9, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã hủy bỏ hoặc tạm ngừng các dự án đầu tư dự kiến tại Mỹ.Tờ báo này dẫn lời một số chuyên gia tư vấn và luật sư hoạt động tại Mỹ, cho biết có ít nhất hai doanh nghiệp Hàn Quốc rút khỏi các dự án đầu tư lên kế hoạch tại Mỹ, và ít nhất 4 doanh nghiệp khác đã gia hạn thời gian tạm hoãn kế hoạch đầu tư vào nước này. Tuy nhiên, các nguồn tin trên không tiết lộ danh tính doanh nghiệp liên quan vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh doanh với khách hàng.Bà Tammy Overby, chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế, từng là Chủ tịch Hội đồng hợp tác kinh tế Hàn-Mỹ thuộc Phòng Thương mại Mỹ cho biết một doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm địa điểm xây dựng nhà máy tại Mỹ nhưng do lo ngại rủi ro và sự bất ổn của thị trường Mỹ, cuối cùng đã quyết định mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc thay vì đầu tư sang Mỹ.Luật sư di trú của một công ty luật có trụ sở tại thành phố Denver cũng cho biết một tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc đã từ bỏ kế hoạch gia nhập thị trường Mỹ sau vụ việc nói trên, và thay vào đó sẽ mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc hoặc Ấn Độ.