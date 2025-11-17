Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du 10 ngày nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh G20

Photo : YONHAP News

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có chuyến công du tới các quốc gia kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 17-25/11.Tổng thống Lee vào sáng ngày 17/11 đã khởi hành từ sân bay Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) từ ngày 17-19/11. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống nước này, dự kiến ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, ông Lee cũng sẽ tham dự diễn đàn bàn tròn doanh nghiệp, thảo luận các phương án tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.Sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ chính thức đến thăm Ai Cập từ ngày 19-21/11 và có cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Tổng thống Ai Cập. Ông Lee dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đại học Cairo.Tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi từ ngày 21-23/11, Tổng thống Lee dự kiến tham gia 3 phiên thảo luận trong hai ngày, với các chủ đề gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ phát triển bền vững; giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; đổi mới và tạo việc làm chất lượng vì một tương lai công bằng cho tất cả mọi người.Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G20, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24-25/11 để hội đàm với Tổng thống nước này về phương án tăng cường hợp tác song phương trước khi trở về nước.