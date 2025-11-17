Seoul và Washington tổ chức huấn luyện trong lĩnh vực không gian mạng

Photo : NATO / Yonhap

Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ sẽ tiến hành cuộc huấn luyện liên minh không gian mạng (Cyber Alliance) Hàn-Mỹ tại trung tâm huấn luyện mạng quốc gia của Mỹ (Friendship Annex, FANX) từ ngày 17-21/11.Đây là lần thứ hai cuộc huấn luyện này được tổ chức sau lần đầu tiên vào năm 2024. Cuộc huấn luyện trong lĩnh vực không gian mạng được thực hiện theo thỏa thuận đạt được tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 54 vào tháng 11/2022, nhằm tăng cường trạng thái ứng phó chung giữa hai nước trước các mối đe dọa trong không gian mạng từ kẻ thù.Trong khuôn khổ cuộc huấn luyện, Hàn Quốc và Mỹ sẽ thực hành các quy trình tác chiến mạng, như nhanh chóng ứng phó và chia sẻ thông tin trong tình huống giả định rằng không gian mạng bị đe dọa.Hai nước cũng có kế hoạch mở rộng hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực không gian mạng thông qua các hoạt động như chia sẻ thông tin về các mối đe dọa mạng, tham gia chung các cuộc huấn luyện mạng đa quốc gia, giao lưu giữa các chuyên gia và công nghệ trong lĩnh vực không gian mạng.