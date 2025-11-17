Photo : YONHAP News

Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 17/11 khẳng định “gói hỗ trợ toàn diện 33 tỷ USD cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc” được nêu trong bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ không đồng nghĩa với việc Chính phủ phải gánh thêm bất kỳ khoản chi phí mới nào.Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết một số cơ quan truyền thông phân tích rằng mức đóng góp chi phí quân sự của Hàn Quốc với Mỹ sẽ tăng gấp ba, hoặc Seoul phải chịu chi phí cho các cuộc huấn luyện chung và việc triển khai tài sản chiến lược của Washington, nhưng điều này hoàn toàn không đúng sự thật.Văn phòng Tổng thống giải thích con số 33 tỷ USD là tổng hợp các khoản hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp dành cho lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc trong vòng 10 năm tới. Các khoản này bao gồm đất đai cấp miễn phí, các loại phí, lệ phí, các khoản miễn thuế được cộng thêm vào phần hỗ trợ của Hàn Quốc căn cứ theo Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ đang có hiệu lực.Con số này được Chính phủ đưa ra nhằm làm nổi bật về mức độ đóng góp thực tế của Hàn Quốc cho lực lượng quân đồn trú Mỹ trong quá trình đàm phán. Các khoản hỗ trợ này không bao gồm chi phí huấn luyện quân sự Hàn-Mỹ hay chi phí triển khai tài sản chiến lược.Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh lập trường của Chính phủ là không sửa đổi Hiệp định SMA lần thứ 12 đã được hai bên ký kết và có hiệu lực. Ngoài ra, phía Mỹ cũng không có yêu cầu liên quan đến việc sửa đổi hiệp định này.