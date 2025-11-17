Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm Qatar và Việt Nam

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik sẽ có chuyến thăm chính thức đến Qatar và Việt Nam từ ngày 17-23/11, nhằm thúc đẩy ngoại giao và tăng cường hợp tác quốc tế.Ông Woo ngày 18/11 (giờ địa phương) sẽ hội kiến với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Shura (tương đương với Quốc hội) Hassan bin Abdullah Al Ghanim của nước này. Tại đây, ông Woo dự kiến sẽ thảo luận về các phương án hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch như điện mặt trời, cũng như tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng.Chủ tịch Woo cũng sẽ đề nghị Qatar hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng, đồng thời kêu gọi Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar, hiện có quy mô lớn thứ 9 thế giới, tăng cường đầu tư vào Hàn Quốc.Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ đến thăm Việt Nam, và có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Seoul và Hà Nội dự kiến sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa Quốc hội hai nước.Trong các cuộc gặp, Chủ tịch Woo sẽ đề nghị Việt Nam quan tâm đến các khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc như hoàn thuế giá trị gia tăng và việc áp dụng quy định pháp lý hồi tố, đồng thời thảo luận các phương án mở rộng các đơn đặt hàng trong lĩnh vực quốc phòng và cơ sở hạ tầng, cũng như hợp tác ứng phó chung với biến đổi khí hậu toàn cầu.Ngoài ra, ông Woo cũng sẽ đề nghị hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc, thúc đẩy giao lưu văn hóa và con người giữa hai nước, hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027 tại Việt Nam, và tăng cường ứng phó chung với tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo.