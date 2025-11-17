Photo : Getty Images Bank

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) cùng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Hải dương và thủy sản của Hàn Quốc ngày 17/11 công bố tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX) diễn ra tại Rome (Ý) từ ngày 10-14/11 vừa qua, Hàn Quốc đã đạt được thành quả quan trọng trong việc củng cố vị thế quốc tế cho các sản phẩm nông, thủy sản truyền thống.CODEX là ủy ban chung giữa Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đóng vai trò xây dựng tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hiện có 188 quốc gia thành viên.Tại kỳ họp lần này, CODEX quyết định bổ sung thuật ngữ "kimchi cabbage" (cải thảo kimchi) là nguyên liệu chính trong tiêu chuẩn quốc tế về kimchi được ban hành từ năm 2001, thay vì chỉ công nhận "Chinese cabbage" (cải thảo Trung Quốc) là nguyên liệu chính như trong thời gian qua. Với tư cách quê hương của món kimchi, Hàn Quốc nhận thấy thuật ngữ này đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các tài liệu khoa học và thực tiễn thương mại, và đã nỗ lực thúc đẩy sửa đổi tiêu chuẩn quốc tế liên quan.CODEX cũng chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc bắt đầu xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu cho sản phẩm lá rong biển khô "gim", trước đây chỉ được xếp trong tiêu chuẩn khu vực châu Á. Trước đó, nhân sâm và tương ớt Hàn Quốc là những ví dụ chuyển đổi thành công từ tiêu chuẩn khu vực sang tiêu chuẩn thế giới.Chính phủ đánh giá việc được CODEX chấp thuận giúp Hàn Quốc có được nền tảng để dẫn dắt quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm "gim". Khi các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, vệ sinh, ghi nhãn và phương pháp kiểm nghiệm được thiết lập, ngành công nghiệp lá rong biển khô trong nước dự kiến sẽ được tiếp thêm động lực phát triển. Đặc biệt, điều này sẽ giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp về việc đáp ứng nhu cầu của từng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ cho mục tiêu nâng tổng kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô lên 1 tỷ USD/năm.Ngoài ra, tại kỳ họp lần này, Hàn Quốc được bầu làm nước Chủ tịch Tiểu ban rau quả chế biến của CODEX. Với vai trò này, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc sẽ có thể đóng vai trò dẫn dắt việc điều hành tiêu chuẩn quốc tế đối với các mặt hàng thực phẩm của Hàn Quốc như kimchi, nhân sâm, tương ớt, cũng như mở rộng cơ hội thúc đẩy việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm khác của Hàn Quốc đang được tiêu thụ nhiều ở khu vực châu Á như khoai lang, hạt dẻ, quả hồng.