Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap nước này cho biết Chính phủ quyết định thống nhất cách gọi ba nước Đông Bắc Á theo thứ tự là "Hàn-Trung-Nhật". Quan chức này chỉ ra rằng sự lẫn lộn trong cách ghi của Chính phủ tiền nhiệm từng gây ra các tranh luận không cần thiết như Hàn Quốc gần gũi với quốc gia nào hơn.Cho tới trước thời kỳ Chính phủ tiền nhiệm, cách ghi ba nước Đông Bắc Á phổ biến nhất là "Hàn-Trung-Nhật". Tuy nhiên, từ Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 9/2023 dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, Chính phủ khi đó bắt đầu sử dụng thứ tự "Hàn-Nhật-Trung". Khi đó, một quan chức Văn phòng Tổng thống giải thích rằng Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ và Nhật Bản dựa trên giá trị và tự do, nên dùng từ "Hàn-Nhật-Trung" thay cho cách gọi "Hàn-Trung-Nhật", cũng như "Mỹ-Triều" thay cho "Triều-Mỹ".Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ đương nhiệm khôi phục lại thứ tự "Hàn-Trung-Nhật" lần này được đánh giá là thể hiện đường lối ngoại giao thực dụng của Tổng thống Lee Jae Myung, mềm dẻo với Trung Quốc, cứng rắn hơn với Nhật Bản. Có ý kiến cho rằng Chính phủ đương nhiệm nhận định rằng việc Chính phủ tiền nhiệm quá thiên về Nhật Bản khiến quan hệ với Trung Quốc bị tổn hại, nên muốn khôi phục quan hệ với Bắc Kinh trên nền tảng ngoại giao thực dụng.Tổng thống Lee Jae Myung thời gian gần đây cũng liên tục nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ với Trung Quốc. Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1/11 vừa qua tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, ông Lee đánh giá quan hệ Hàn- Trung đã được khôi phục toàn diện, hai nước sẽ cùng tiến bước trên con đường thực dụng, đôi bên cùng có lợi với tư cách đối tác chiến lược song phương.Ngay cả khi công bố tài liệu tóm lược kết quả đàm phán thuế quan, an ninh Hàn-Mỹ có nội dung mà Trung Quốc có thể phản ứng nhạy cảm như kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào ngày 14/11 vừa qua, Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc, phát triển quan hệ song phương.Một quan chức khác trong Văn phòng Tổng thống cũng cho rằng sự cân bằng là một trong những yếu tố cốt lõi của ngoại giao. Chính phủ tiền nhiệm đã nghiêng về phía Nhật Bản quá mức do đường lối ngoại giao dựa trên ý thức hệ. Việc đưa mọi thứ trở lại trạng thái bình thường là hướng đi đúng đắn.