Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư trong nước

Photo : YONHAP News

Chỉ hai ngày sau khi công bố bản tóm lược kết quả đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 16/1 đã có cuộc gặp với các lãnh đạo trong giới tài chính để thảo luận tiếp về các bước đi tiếp theo.Trong cuộc gặp này, Tổng thống Lee đã bày tỏ lời cảm ơn tới các doanh nghiệp Hàn Quốc vì đã phối hợp để đạt được thỏa thuận về thuế quan với Mỹ, nhấn mạnh chưa từng có trường hợp nào mà Chính phủ và doanh nghiệp phối hợp với nhau ăn ý như vậy. Kết quả lần này hoàn toàn là nhờ sự cống hiến và nỗ lực của các doanh nghiệp.Ông Lee cho rằng các doanh nghiệp chính là trọng tâm của các hoạt động kinh tế, nhấn mạnh Chính phủ sẽ tập trung toàn lực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm cả nới lỏng quy chế, đồng thời kêu gọi các tập đoàn mở rộng đầu tư trong nước.Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết nhiều người lo ngại rằng việc tăng cường đầu tư vào Mỹ sẽ khiến đầu tư trong nước sụt giảm, song bày tỏ niềm tin các doanh nghiệp sẽ có những biện pháp thích hợp để không làm điều đó xảy ra.Về phần mình, Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc mở rộng đầu tư trong nước, tạo thêm việc làm chất lượng cho thanh niên và cùng phát triển với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm.Cuối cùng, Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh rằng lao động và doanh nghiệp không thể tách rời, cũng như kêu gọi các bên tăng cường hợp tác và cùng phát triển.Mặt khác, ông Lee trong bài đăng trên mạng xã hội đã tái khẳng định nguyên tắc cơ bản trong tổ chức là thưởng phạt phân minh, nhấn mạnh sẽ thúc đẩy tích cực về mặt hành chính và vượt qua khủng hoảng của cuộc nổi loạn. Lãnh đạo Hàn Quốc còn cam kết sẽ điều tra nhanh chóng, triệt để và xử lý nghiêm minh đối với sự cố sập nhà máy nhiệt điện Ulsan xảy ra hôm 6/11 vừa qua.