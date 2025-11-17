Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ si sản văn hóa thế giới Jongmyo

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức ngày 10/11 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young đã đưa ra lập trường thực thi mọi biện pháp trong khuôn khổ luật hiện hành để ngăn chặn kế hoạch phát triển khu vực đối diện di dản văn hóa thế giới Jongmyo (Tông Miếu) của chính quyền thành phố Seoul.Bộ trưởng nhấn mạnh điểm cốt lõi trong phán quyết ngày 6/11 của Tòa án tối cao đó chính là luật hiện hành vẫn là căn cứ để bảo vệ di sản văn hóa. Ông Chae giải thích biện pháp hành chính được đề cập trong phán quyết của Tòa án tối cao được chia thành "chỉ định phạm vi khu vực bảo tồn di sản văn hóa" và "biện pháp trực tiếp đối với đơn vị phát triển dự án".Theo Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Di sản quốc gia khi tham vấn với lãnh đạo các tỉnh, thành về phạm vi khu vực bảo tồn di sản văn hóa có thể xác định phạm vi bảo tồn nằm ngoài bán kính 500m tính từ ranh giới di sản tùy theo đặc tính và điều kiện khu vực. Ngoài ra, với những hoạt động gây lo ngại có thể ảnh hưởng đến việc bảo tồn si sản văn hóa quốc gia, Cục trưởng có thể yêu cầu phải xin cấp phép trước khi triển khai.Theo Luật di sản văn hóa, ngay cả khi công trình xây dựng diễn ra ngoài khu vực bảo tồn, Cục Di sản quốc gia vẫn có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết nếu phát sinh nguy cơ xâm hại di sản hoặc nhằm bảo vệ môi trường lịch sử, văn hóa. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan này có thể ra chỉ thị trực tiếp đối với đơn vị triển khai.Về việc Cục Di sản văn hóa quốc gia ngày 13/11 vừa qua chỉ định khu vực Jongmyo là "Khu vực di sản thế giới", Bộ trưởng Chae nhấn mạnh đây là một phần trong các nỗ lực hành chính căn cứ theo phán quyết của Tòa án tối cao. Ông Chae cho biết Bộ Văn hóa sẽ chính thức yêu cầu chính quyền thành phố Seoul tiến hành đánh giá tác động di sản thế giới (HIA) theo Luật Di sản thế giới.Bộ trưởng cũng lấy làm tiếc khi mâu thuẫn giữa Bộ Văn hóa và chính quyền thành phố Seoul liên quan tới việc phát triển khu vực phía trước Jongmyo bị biến thành tranh cãi chính trị. Ông Chae cho biết vụ kiện đòi vô hiệu hóa quy định sửa đổi của chính quyền thành phố Seoul được thực hiện dưới nhiệm kỳ của người tiền nhiệm là cựu Bộ trưởng Yoo In-chon. Cựu Tổng thống Lee Myung-bak là người đầu tiên ngăn chặn kế hoạch phát triển các công trình cao tầng gần Jongmyo. Ông Chae nhấn mạnh tuyệt đối không thể để việc bảo vệ các di sản văn hóa quý giá, mang tính biểu tượng như Jongmyo trở thành đề tài tranh cãi chính trị.Bộ trưởng cho rằng nếu kế hoạch phát triển thực sự nhằm phục vụ lợi ích của Jongmyo, thành phố Seoul nên để các chuyên gia thực hiện đánh giá tác động di sản thế giới. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thành phố tạm dừng kế hoạch và cùng người dân bàn bạc tìm hướng đi phù hợp, qua đó để ngỏ khả năng đối thoại.