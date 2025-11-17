Xe buýt sông Hàn gặp sự cố sau hai tuần hoạt động trở lại

Photo : KBS News

Một chuyến xe buýt sông Hàn chở hơn 80 hành khách ngày 15/11 đã chạy lệch khỏi tuyến hành trình, bị vướng tại vùng nước nông giữa dòng sông và dừng lại giữa chừng, khiến hơn 80 hành khách bị mắc kẹt và hoảng loạng. Các hành khách trên đã được nhanh chóng chuyển sang tàu cứu hộ 119 kịp thời. Bên trong tàu, các hành khách lần lượt mặc áo phao theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và xếp hàng chờ được cứu. Nhiều người đã trải qua thời khắc như kinh hoàng trong khi đang tận hưởng buổi tối cuối tuần.Một hành khách trên tàu gặp sự cố chia sẻ đã nghe thấy một tiếng động lớn và rung chấn mạnh chỉ trong khoảng một giây. 82 hành khách đã được giải cứu sau khoảng một tiếng xảy ra sự cố và không có thiệt hại nào về người.Nhân viên cứu hộ 119 cho biết ngoại trừ những người cần được kiểm tra y tế, các hành khách còn lại có thể trở về nhà. Chiếc xe buýt gặp nạn dừng lại cách bến tàu Jamsil khoảng 118m, khu vực có mực nước nông và có đường ống dẫn gas nằm dưới lòng sông, vốn là nơi cần chú ý khi vận hành tàu thuyền.Vụ tai nạn này đã diễn ra chỉ hai tuần sau khi xe buýt sông Hàn được triển khai trở lại sau khi tạm dừng để kiểm tra. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã chỉ thị điều tra rõ nguyên nhân. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng liên tục kêu gọi cho dừng vận hành xe buýt sông Hàn.Chính quyền thành phố Seoul sau khi huy động thợ lặn và phân tích dữ liệu mực nước cho biết con tàu đã lệch khỏi tuyến hành trình và mắc cạn tại khu vực có nước nông. Thành phố Seoul cho biết tạm thời sẽ chỉ triển khai tuyến xe buýt sông Hàn từ bến Magok đến bến Yeouido.Chiếc xe buýt gặp nạn dự kiến sẽ được di chuyển vào bờ lúc triều cường vào buổi tối ngày 19/11.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã gửi lời xin lỗi vì vụ tai nạn lần này đã gây ra sự bất tiện và lo lắng cho người dân, đồng thời nhấn mạnh việc lợi dụng vấn đề an toàn cho mục đích chính trị là hành động không đúng đắn.