Photo : YONHAP News

Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 16/11, Sở Cảnh sát Jeju đã phát hiện được một túi màu bạc ghi chữ "Trà" bằng Hán tự nghi chứa ma túy trên bãi biển thuộc xã Seongsan, thành phố Seogwipo, đảo Jeju. Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, bên trong túi chứa 1 kg chất ketamine.Từ cuối tháng 9 đến nay, Cảnh sát Jeju đã 13 lần phát hiện ma túy giả ngụy trang bằng bao bì trà bên bờ biển ở các khu vực khác nhau thuộc thành phố Jeju và thành phố Seogwipo, đảo Jeju. Tất cả đều chứa ketamine, với tổng khối lượng phát hiện được là 32 kg, tương đương lượng dùng đồng thời cho khoảng 1,07 triệu người (mỗi lần dùng 0,03g). Ketamine là một loại thuốc gây mê, sử dụng liều cao có thể gây ảo giác và mất trí nhớ, được phân loại là ma túy kiểu mới.Cảnh sát Hàn Quốc và Cảnh sát biển Jeju đang điều tra về khả năng các túi chứa ma túy này đã theo dòng hải lưu ấm Kuroshio trôi dạt từ khu vực Đông Nam Á tới Hàn Quốc. Gần đây, các "túi trà" trá hình này cũng được phát hiện tại cảng Pohang (Hàn Quốc) và đảo Tsushima (Nhật Bản). Việc túi trà ghi chữ Hán tự cho thấy loại ma túy này được phân phối trong các quốc gia có sử dụng Hán tự.Từ lúc 9 giờ sáng ngày 17/11, hơn 420 nhân lực thuộc 7 cơ quan hữu quan như Sở Cảnh sát Jeju, Cảnh sát biển, Lữ đoàn 9 Thủy quân lục chiến, Cơ quan Hải quan đã được điều động tới các bãi biển ở phía Bắc đảo này để tiến hành tập trung tìm kiếm.