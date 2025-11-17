6,8 tỷ USD bị chuyển trái phép ra khỏi Hàn Quốc bằng tiền ảo trong 5 năm qua

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo qua điện thoại (voice phising), lừa đảo qua tin nhắn (smishing) đang biến tướng thành loại hình tội phạm xuyên quốc gia, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 11/11 vừa qua đã thành lập "Đội truy dấu nguồn tiền tội phạm". Đơn vị này sẽ tiến hành giám sát đặc biệt trong vòng ba tháng từ tháng 11 với ba hành vi: chuyển ngoại tệ trái phép, vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới, rửa tiền thông qua thương mại.Quy mô chuyển ngoại tệ trái phép (chuyển ngoại tệ ra nước ngoài không thông qua ngân hàng ngoại hối) trong vòng từ năm 2021 tới tháng 9 năm nay đạt khoảng 11.481,2 tỷ won (7,86 tỷ USD). Trong số này, gần 10.000 tỷ won (6,8 tỷ USD), chiếm 83%, là thông qua tiền ảo.Trong tháng trước, một nhóm đối tượng bị phát hiện đã sử dụng đồng tiền ổn định (stablecoin) để chuyển tiền bất hợp pháp giữa Hàn Quốc và Việt Nam quy mô lên tới 920 tỷ won (630 triệu USD).Cơ quan Hải quan dự kiến sẽ tiến hành điều tra trên diện rộng với các nghi phạm chuyển ngoại tệ trái phép sử dụng tiền ảo dựa trên thông tin rủi ro do Viện Thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) cung cấp. Ngoài ra, Cơ quan này cũng sẽ tập trung kiểm tra những người kinh doanh trao đổi ngoại tệ có mức chuyển ngoại tệ quá mức cho phép theo pháp luật.Quy mô vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới thông qua cảng biển, sân bay cũng tăng vọt từ 6,7 tỷ won (4,6 triệu USD) trong năm 2021 lên 52,6 tỷ won (36 triệu USD) năm 2024. Tới tháng 9 năm nay, quy mô phát hiện đã lên tới 141,1 tỷ won (96,9 triệu USD).Vào tháng 9 vừa qua, một tổ chức đã bị bắt vì vận chuyển khoảng 115 tỷ won (78,8 triệu USD) tiền đánh bạc ở nước ngoài cho vào vali du lịch, chia thành hơn 500 lần. Trong tháng này, một tổ chức khác bị phát hiện khi vận chuyển 27 tỷ won (18,5 triệu USD) tiền lừa đảo qua điện thoại, mua tiền Tether tại Hong Kong rồi sau đó chuyển cho một đối tượng rửa tiền.Ngoài ra, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cũng sẽ điều tra nghiêm ngặt hành vi rửa tiền thông qua hoạt động thương mại như thao túng giá cả hoặc lợi dụng máy rút tiền tự động ATM nước ngoài.Giám đốc Cơ quan Hải quan Lee Myeong-ku nhấn mạnh tội phạm xuyên quốc gia là hành vi gây hại cho xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Cơ quan này sẽ tăng cường hơn nữa việc giám sát các hành vi lưu thông, che giấu dòng tiền phi pháp.