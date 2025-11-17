Bộ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức hội nghị quốc tế về bảo vệ bản quyền nội dung

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cho biết đã tổ chức diễn đàn quốc tế về thực thi bảo vệ bản quyền 2025 và Hội nghị toàn cầu của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) về sao chép trái phép kỹ thuật số từ ngày 17-18/11 tại Seoul, Hàn Quốc.Tại sự kiện này, Hàn Quốc đã chia sẻ các trường hợp phối hợp, thúc đẩy tác chiến chung với Interpol về các vụ xâm phạm bản quyền nội dung mang tính quốc tế.Bộ Văn hóa, Interpol và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc từ năm 2021 đã thúc đẩy dự án ứng phó với nạn sao chép trái phép nội dung trực tuyến (I-SOP) và thu được nhiều kết quả, gồm bắt giam nhiều đối tượng vi phạm bản quyền như triệt phá trang web lậu Noonoo TV và nền tảng IPTV bất hợp pháp tại khu vực Đông Nam Á.Hội nghị lần này là nơi để cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan từ nhiều quốc gia chia sẻ về các chiến dịch tác chiến chung, cũng như thảo luận về phương pháp truy vết đối tượng vi phạm bản quyền.Sự kiện có sự góp mặt của 170 đại biểu đến từ các cơ quan thực thi pháp luật của 17 quốc gia, bao gồm Mỹ, Tây Ban Nha, Iraq, Indonesia; các quan chức của các tổ chức như Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Văn phòng sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) và các hiệp hội bản quyền quốc tế.Bộ Văn hóa nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đồng tổ chức sự kiện với Interpol. Đây sẽ là cột mốc quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm điều tra và phương pháp thực thi giữa các nước, đồng thời củng cố hệ thống hợp tác quốc tế.