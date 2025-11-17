Tập đoàn Samsung công bố đầu tư hơn 308 tỷ USD tại Hàn Quốc trong 5 năm tới

Photo : YONHAP News

Tập đoàn Samsung ngày 16/11 công bố kế hoạch đầu tư 450.000 tỷ won (308,27 tỷ USD), trong đó có chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) trong nước, trong vòng 5 năm tới.Hãng điện tử Samsung trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban điều hành tạm thời đã quyết định xúc tiến xây dựng nhà máy thứ 5 tại Pyeongtaek, cơ sở sản xuất chíp bán dẫn lớn nhất thế giới. Samsung kỳ vọng nhà máy mới sẽ có thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn về chíp nhớ, dự kiến sẽ ngày một tăng do sự mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.Ngoài ra, tập đoàn Samsung sẽ mở rộng đầu tư tại các địa phương ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô, nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng khu vực. Trong đó, công ty Samsung SDS sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại tỉnh Nam Jeolla. Samsung SDS là nhà thầu chính của liên danh nhà thầu SPC (công ty mục đích đặc biệt) dự kiến sẽ phụ trách xây dựng Trung tâm điện toán AI quốc gia. Trung tâm dữ liệu AI này dự kiến sẽ đảm bảo 15.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) đến năm 2028 và cung cấp cho các viện nghiên cứu, công ty khởi nghiệp, và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.Điện tử Samsung sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất Hàn Quốc tại FläktGroup, công ty thiết bị điều hòa không khí lớn nhất châu Âu mà hãng đã hoàn tất mua lại vào đầu tháng 11. Fläkt đang xem xét xây dựng dây chuyền sản xuất tại thành phố Gwangju, xúc tiến tuyển dụng nhân sự.Bên cạnh đó, Samsung SDI đang triển khai phương án xây dựng cứ điểm sản xuất pin thế hệ mới trong nước như pin thể rắn. Nhà máy ở Busan đang được xem xét là địa điểm tiềm năng để triển khai dự án.Công ty màn hình Samsung thì đang xây dựng cơ sở sản xuất màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) dành cho thiết bị công nghệ thông tin (IT) thế hệ 8.6 tại nhà máy ở Asan, tỉnh Nam Chungcheong. Nhà máy dự kiến sẽ vận hành thử nghiệm vào cuối năm nay, rồi bắt đầu sản xuất đại trà sản phẩm màn hình cho thiết bị IT từ giữa năm sau.Tập đoàn Samsung dự kiến sẽ tuyển dụng mới 60.000 nhân lực trong vòng 5 năm tới, đi tiên phong trong việc giải quyết vấn đề thất nghiệp của thanh niên. Ngoài tuyển dụng mới, tập đoàn cũng đang tạo ra hơn 8.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp thông qua các chương trình đóng góp cho xã hội.