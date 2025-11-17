Quan chức Hàn-UAE bàn bạc chuẩn bị cho kết quả hội nghị thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến công du đến khu vực Trung Đông với tư cách Đặc phái viên kinh tế chiến lược của Tổng thống, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik ngày 16/11 đã trao thư tay của Tổng thống Lee Jae Myung tới Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Trong bức thư, ông Lee đã thể hiện mong muốn nâng tầm quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới.Chánh Văn phòng Kang cho biết lãnh đạo Hàn Quốc có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới UAE vào ngày 17/11. Hàn Quốc và UAE chuẩn bị các phương án để đạt được kết quả cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác trọng tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ quốc phòng, năng lượng và lưu thông hàng hóa, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như văn hóa và thực phẩm Halal.Ngoài ra, ông Kang cũng đã có các cuộc gặp với Đặc phái viên của UAE phụ trách toàn diện về quan hệ hợp tác Hàn-UAE, và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và công nghệ tiên tiến UAE.Trong cuộc gặp, Đặc phái viên phụ trách toàn diện về quan hệ hợp tác Hàn-UAE của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã thể hiện sự nghiêm túc với cuộc gặp mặt lần này. Bởi quan chức trên đã mời Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng phụ trác về AI, y tế và quan chức cấp cao về công nghệ quốc phòng của nước này đến tham dự buổi gặp. Sau đó, Đặc phái viên UAE cũng đã trực tiếp mời ông Kang về tư dinh dùng bữa trưa và trao đổi các nội dung quan trọng.Chánh Văn phòng Kang nhấn mạnh UAE không còn phụ thuộc vào nguồn thu từ tài nguyên dưới lòng đất truyền thống, mà chuyển hướng tập trung vào AI và năng lượng sạch. Qua đó, Hàn Quốc nhận thấy khả năng mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh cục diện quốc tế đang thay đổi.