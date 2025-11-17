Tập đoàn ô tô Hyundai công bố kế hoạch đầu tư quy mô kỷ lục cho tới năm 2030

Photo : YONHAP News

Tập đoàn ô tô Hyundai ngày 16/11 công bố kế hoạch đầu tư 125.200 tỷ won (85,81 tỷ USD) tại Hàn Quốc trong vòng 5 năm cho tới năm 2030. Quy mô đầu tư công bố lần này vượt xa mức kỷ lục giai đoạn 5 năm trước đó (2021-2025) là 89.100 tỷ won (61,07 tỷ USD).Cụ thể, Hyundai sẽ đầu tư 50.500 tỷ won (34,61 tỷ USD) cho các lĩnh vực kinh doanh mới trong tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), SDV (tạm dịch: xe ô tô điều khiển bằng phần mềm), xe điện hóa, robot, hydro. Ngoài ra, 38.500 tỷ won (26,39 tỷ USD) được chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm tăng cường cạnh tranh ở lĩnh vực di chuyển, 36.200 tỷ won (24,81 tỷ USD) đầu tư thường xuyên cho các lĩnh vực kinh doanh hiện tại.Khoản đầu tư trung và dài hạn nói trên nhằm mục tiêu đảm bảo động lực tăng trưởng cho tập đoàn, đồng thời bồi dưỡng ngành công nghiệp AI, robot, phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh, củng cố vị thế là trung tâm đổi mới di chuyển toàn cầu của Hàn Quốc.Trong đó, tập đoàn ô tô Hyundai sẽ xây dựng "Trung tâm dữ liệu AI" công suất cao để xử lý dữ liệu, nâng cao năng lực AI. Trung tâm này sẽ có kho dữ liệu cấp PB (Petabyte) để lưu trữ dữ liệu học tập cho AI được tạo ra từ AI vật lý (Physical AI), robot và xe tự hành.Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ xúc tiến thành lập "Trung tâm ứng dụng AI vật lý", phụ trách kiểm chứng mức độ hoàn thiện và tính an toàn của robot đã được huấn luyện bằng dữ liệu hành vi quy mô lớn thông qua AI, xác nhận độ tin cậy lần cuối trước khi đưa robot vào trong môi trường công nghiệp thực tế.Dựa trên công nghệ robot tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng thu được thông qua Physical AI, tập đoàn ô tô Hyundai sẽ xây dựng nhà máy sản xuất và sản xuất ủy thác theo hợp đồng robot hoàn chỉnh. Qua đó, phạm vi kinh doanh của tập đoàn sẽ mở rộng từ sản xuất robot sang cả lĩnh vực foundry, sản xuất ủy thác sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ.