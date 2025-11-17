Chính phủ Hàn Quốc thảo luận bước đi tiếp theo sau thỏa thuận thuế quan với Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 17/11 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban xúc tiến thương mại lần thứ 51, với sự tham dự của các Bộ ngành hữu quan như Bộ Kế hoạch và tài chính; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực; Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; Bộ Quốc phòng.Cuộc họp lần này được tổ chức nhằm thảo luận về phương án thực thi các bước đi tiếp theo liên quan đến hạng mục thỏa thuận ở lĩnh vực thương mại được công bố trong bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 14/11 vừa qua. Trong văn kiện này bao gồm các nội dung về hàng rào phi thuế quan và hợp tác kinh tế, an ninh Hàn-Mỹ, bao quát các lĩnh vực ô tô, nông sản, kỹ thuật số, cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường.Tại cuộc họp, Bộ Công nghiệp đã chia sẻ với các Bộ ngành hữu quan về nội dung nhất trí được bao gồm trong bản tóm lược chung, kiểm tra các hạng mục tiếp theo cần thực hiện theo từng cơ quan.Trong tháng 12 tới, Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc dự kiến sẽ họp với Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) và cuộc họp của Ủy ban Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ để thảo luận các phương án triển khai cụ thể.Chánh Văn phòng Yeo nhấn mạnh quá trình đàm phán thuế quan đã kết thúc, giờ đây, các Bộ ngành phải tập trung vào việc triển khai các bước đi tiếp theo ở lĩnh vực phi thuế quan, quản lý ổn định môi trường thương mại Hàn-Mỹ. Ông Yeo đề nghị các Bộ ngành hữu quan phối hợp chặt chẽ để hoàn tất quá trình tham vấn phi thuế quan với Mỹ một cách thuận lợi.