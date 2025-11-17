Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất hội đàm với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chiều ngày 17/11 ra tuyên bố cho biết đã đề xuất với Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc hội đàm quân sự, thảo luận về việc thiết lập đường tiêu chuẩn cho ranh giới quân sự liên Triều (MDL), nhằm phòng ngừa xung đột bột phát, giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc.Bộ Quốc phòng giải thích căng thẳng tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) gần đây đang có chiều hướng gia tăng do quân đội thực thi các biện pháp đối phó với hành động xâm phạm ranh giới quân sự của quân đội miền Bắc. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự giữa hai bên.Bộ Quốc phòng cho biết có thể trao đổi với phía miền Bắc về lịch trình, địa điểm hội đàm cụ thể thông qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Theo Bộ Quốc phòng, trong quá trình quân đội Bắc Triều Tiên xây dựng đường bộ chiến thuật, hàng rào thép và rải mìn gần MDL trong DMZ, đã liên tục xảy ra vụ việc một số binh sĩ vượt qua MDL xâm nhập vào khu vực Hàn Quốc. Trước tình hình này, quân đội Hàn Quốc đã phát loa cảnh báo và bắn cảnh cáo theo đúng quy trình tác chiến để buộc họ rút về phía Bắc ranh giới.Bộ Quốc phòng nhận định nguyên nhân là do phần lớn các mốc đánh dấu ranh giới quân sự liên Triều được thiết lập từ thời ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên năm 1953 đã bị hư hại, thêm vào đó còn do sự khác biệt về nhận thức của hai bên về đường ranh giới ở một số khu vực.Sau khi Hiệp định đình chiến được ký ngày 27/7/1953, các biển báo ranh giới quân sự liên Triều đã được dựng lên dưới sự giám sát của Ủy ban đình chiến quân sự vào tháng 8 cùng năm. Tuy nhiên, vào năm 1973, khi phía Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tiến hành sửa chữa các biển báo này, quân đội Bắc Triều Tiên đã nổ súng, khiến việc bảo trì bị đình chỉ cho đến nay.Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Hàn Quốc sử dụng dữ liệu Hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ trong khi Bắc Triều Tiên sử dụng dữ liệu của Nga, do đó có thể tồn tại một số khác biệt.Trên thực tế, từ năm 2004, quân đội Hàn Quốc đã phối hợp với Cục Tình báo không gian địa lý quốc gia Mỹ (NGA) để điều chỉnh MDL trên bản đồ gốc cho phù hợp với địa hình thực tế và hiện đang áp dụng bản đồ này. Nguyên tắc là ưu tiên các biển báo MDL, nếu không thể xác định thì sẽ áp dụng đường tọa độ MDL trên bản đồ quân sự.Bộ Quốc phòng kỳ vọng phía miền Bắc sẽ nhanh chóng có phản hồi tích cực với đề xuất này, nhằm giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, và khôi phục lòng tin quân sự giữa hai bên.