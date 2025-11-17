Tổng thống Lee Jae Myung hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo UAE

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong ngày 18/11.Trong chuyến thăm UAE lần này, Tổng thống Lee tham dự lễ đón chính thức cũng như Hội nghị thượng đỉnh song phương, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) và tham dự tiệc trưa. Trong cuộc hội đàm Hàn-UAE, hai bên được cho là thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương, phù hợp với mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Dư luận cũng chú ý về ký kết các biên bản ghi nhớ, kết quả thể hiện sự nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng và trí tuệ nhân tạo AI giữa Chính phủ Hàn Quốc và UAE.Trước đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik cũng đã đến Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất để trao thư tay của Tổng thống Lee cho lãnh đạo UAE, cũng như để chuẩn bị trước cho Hội nghị thượng đỉnh song phương.Sau cuộc gặp thượng đỉnh, một sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước, với sự tham dự của Tổng thống Lee và các quan chức chủ chốt của UAE cũng được tổ chức.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac từng nhận định rằng chuyến thăm UAE lần này rất có ý nghĩa. Bởi đây là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Trung Đông kể từ khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt nhằm tăng cường quan hệ song phương không chỉ trong 4 lĩnh vực trọng tâm là đầu tư, công nghệ quốc phòng, điện hạt nhân và năng lượng; mà còn mở rộng sang công nghệ tiên tiến, y tế và nghệ thuật văn hóa.