Bắc Triều Tiên lần đầu lên tiếng về hai văn kiện chung Hàn-Mỹ gần đây

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 đăng tải bài bình luận lên án bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ gần đây vời tuyên bố chung của Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) diễn ra vào ngày 4/11. Trong đó, có nội dung cho rằng tuyên bố chung đã một lần nữa chính thức hóa và thể chế hóa âm mưu đối đầu nhằm duy trì thái độ thù địch đối với chính quyền miền Bắc.Miền Bắc nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc đang phớt lờ một cách trắng trợn những lo ngại chính đáng về an ninh của Bắc Triều Tiên và làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Bình Nhưỡng, 4 ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ công bố hai văn kiện chung hôm 14/11 vừa qua.Trong bài bình luận dài hơn 3.800 chữ, miền Bắc đã nêu lập trường cụ thể đối với từng nội dung trong hai văn kiện chung Hàn-Mỹ. Nước này chỉ trích việc lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa miền Bắc đã thể hiện rõ ý định đối đầu, muốn phủ nhận đến cùng Hiến pháp Bắc Triều Tiên. Tuyên bố đã giúp miền Bắc cũng như cộng đồng quốc tế có được cái nhìn rõ ràng hơn về lập trường của Chính phủ Tổng thống Donald Trump với Bình Nhưỡng.Đặc biệt, việc hai nước Hàn-Mỹ sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện" thay cho cụm từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" là mang tính chất phủ nhận thực thể và sự tồn tại của Nhà nước Bắc Triều Tiên.Về việc Mỹ chấp thuận cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, Bình Nhưỡng chỉ trích đây là một diễn biến nghiêm trọng gây bất ổn quân sự không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn vượt ra ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và có thể gây nguy cơ mất kiểm soát hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.Bắc Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là bước đệm tiến tới vũ trang hạt nhân độc lập, và tất yếu sẽ dẫn tới hiệu ứng domino hạt nhân trong khu vực và kích động một cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt hơn.Ngoài ra, nước này cho rằng nội dung "hiện đại hóa và khu vực hóa" đồng minh Hàn-Mỹ đang dẫn đến việc hình thành một cấu trúc an ninh kiểu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn dắt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm bao vây và kiềm chế các đối thủ chiến lược. Thực tế này đòi hỏi nhận thức sâu sắc hơn về môi trường an ninh khu vực và quốc tế đang ngày càng trở nên bất ổn hơn, cùng những nỗ lực ứng phó có trách nhiệm. Nội dung này cho thấy Bắc Triều Tiên coi việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc, và sẽ sẵn sàng tham gia vào "nỗ lực trách nhiệm" trong khu vực nhằm đối phó với điều đó.Bình Nhưỡng cũng chỉ trích việc Mỹ đồng ý để Hàn Quốc mở rộng quyền làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, cho rằng điều này tạo nền tảng giúp Seoul tiến gần hơn tới vị thế quốc gia bán sở hữu hạt nhân, đồng thời thể hiện rõ âm mưu đối đầu đầy nguy hiểm của Mỹ.Việc Bắc Triều Tiên đưa ra phản ứng dưới hình thức bài bình luận của KCNA, chứ không phải tuyên bố chính thức của quan chức cấp cao nước này cho thấy Bình Nhưỡng phần nào đang kiểm soát mức độ phản ứng của mình.