Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xúc tiến cải tổ, đẩy mạnh AI quốc phòng

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trình lên văn phòng nghị sĩ Kang Dae-sik (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, cơ quan đang xúc tiến kế hoạch cải tổ bộ máy với mục tiêu áp dụng từ tháng 1/2026.Điểm thay đổi lớn nhất trong phương án cải tổ là xóa bỏ chức Chánh Văn phòng quản lý nguồn lực, và lập mới chức Trợ lý Bộ trưởng. Vị trí mới này sẽ đóng vai trò là "tháp điều khiển" chuyên trách về chính sách trí tuệ nhân tạo (AI) ở lĩnh vực quốc phòng, quản lý các tổ chức, chức năng liên quan đến AI như nguồn lực chiến đấu, thông tin hóa, hậu cần.Dưới quyền Trợ lý Bộ trưởng sẽ có 4 cục là Cục Kế hoạch trí tuệ nhân tạo quốc phòng, Cục Chính sách nguồn lực chiến đấu, Cục Trí tuệ thông tin hóa, Cục quản lý hậu cần. 4 Cục này hiện đang phân tán thành các Phòng, Cục đảm trách nghiệp vụ liên quan đến AI. Sau khi được cải tổ, Trợ lý Thứ trưởng sẽ đứng đầu phụ trách toàn bộ, tối đa hóa hiệu quả trong quá trình xúc tiến chính sách AI.Nếu phương án cải tổ trên được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch thì trong tổng số hơn 900 nhân lực thuộc Bộ Quốc phòng, sẽ có hơn 220 người thuộc quyền chỉ huy của Trợ lý Bộ trưởng phụ trách AI. Chức vụ Thứ trưởng có thể lập mới mà không cần sửa đổi luật, chỉ cần sửa đổi Sắc lệnh của Tổng thống về cơ cấu Bộ Quốc phòng và các cơ quan trực thuộc.Bộ Quốc phòng đang tham vấn với bộ Hành chính và an toàn, Bộ Kế hoạch và tài chính để chuẩn bị cho việc cải tổ bộ máy.Bộ Quốc phòng cho biết trước mắt sẽ ứng dụng AI để tăng hiệu quả về mặt hành chính và hậu cần; trong trung và dài hạn sẽ xây dựng cơ chế "tham mưu chính sách AI" hỗ trợ Bộ trưởng ra quyết định chính sách, và sau đó là "tham mưu chiến đấu AI" hỗ trợ quyết định của các sĩ quan chỉ huy trên chiến trường.