Sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và UAE

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 18/11 cho biết một sự kiện mang tên "Văn hóa - Kết nối UAE và Hàn Quốc" sẽ được tổ chức tại cung điện Tổng thống Qasar Al Watan.Sự kiện này có quy mô khoảng 300 người, trong đó có sự góp mặt của Tổng thống Lee và Đệ nhất phu nhân, các quan chức quan trọng của UAE, lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ sĩ văn hóa nghệ thuật của hai nước và người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu). Buổi giao lưu văn hóa trên có ý nghĩa lớn vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Hàn Quốc được tổ chức tại cung điện Tổng thống UAE, nhờ sự quan tâm từ phía Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.Chương trình dự kiến sẽ mở đầu với vũ điệu truyền thống của UAE là Al-Ayyala, được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Tiếp đến là màn biểu diễn Cheonnyeonmanse (Nghìn năm vạn tuế) của dàn nhạc chính Viện âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc, trong đó gửi gắm nguyện vọng về một tương lai thịnh vượng giữa hai nước.Sau đó là màn hòa tấu giữa đàn tranh Gayageum của Hàn Quốc và Oud, một nhạc cụ chủ yếu trong các buổi biểu diễn truyền thống của UAE. Nhóm nhạc pop opera Hàn Quốc La Poem cũng biểu diễn các bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng tại khu vực Trung Đông.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết UAE là một trong những nước có thiện cảm cao nhất với làn sóng Hallyu, với sự quan tâm ngày càng lớn tới toàn bộ lĩnh vực văn hóa Hàn Quốc, từ ẩm thực đến làm đẹp. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh sự kiện lần này có ý nghĩa để Seoul giới thiệu một gam màu khác của văn hóa Hàn Quốc thông qua các tiết mục biểu diễn nhạc truyền thống, thanh nhạc và nhạc phim.Mặt khác, một buổi concert nhạc K-pop của Hàn Quốc cũng sẽ được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi, UAE vào ngày 22/11.Cuối cùng, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn này đã thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ Hàn Quốc và UAE, bày tỏ hy vọng mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước sẽ được phát triển sâu sắc hơn dựa trên tình hữu nghị và lòng tin thông qua sự thành công của chương trình.