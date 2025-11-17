Bộ Địa chính Hàn Quốc lập Ủy ban điều tra vụ sập công trình nhà máy nhiệt điện Ulsan

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 18/11 cho biết đã thành lập Ủy ban điều tra về vụ tai nạn sập công trình tại công trường tháo dỡ nhà máy nhiệt điện Ulsan, để làm rõ nguyên nhân và phòng ngừa vụ việc tương tự tái diễn.Ủy ban này gồm 12 chuyên gia bên ngoài đến từ giới công nghiệp, học thuật và nghiên cứu, không có mối quan hệ lợi ích trong vụ việc lần này. Giáo sư Lee Kyung-koo đến từ trường Đại học Dankook, chuyên gia về cấu trúc kiến trúc (thiết kế và tháo dỡ kết cấu thép), được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban.Ủy ban trên sẽ hoạt động trong 4 tháng kể từ ngày 18/11, và có thể gia hạn tùy theo tiến độ tiến hành điều tra vụ việc. Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban cũng đã diễn ra ngay trong ngày 18/11 tại khu vực gần hiện trường vụ tai nạn, bắt đầu điều tra chính thức.Các bên dự kiến sẽ kiểm tra về các thủ tục, thiết kế và cấu trúc trước khi tháo dỡ công trình, tính hợp lý trong quy trình lựa chọn và quản lý nhà thầu phụ, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ của các bên liên quan đến thi công. Dựa trên kết quả, Ủy ban sẽ đưa ra các đối sách phòng ngừa nhằm tránh lặp lại tai nạn tương tự.Tháp lò hơi của tổ máy phát điện số 5 nhà máy nhiệt điện Ulsan, có bề rộng 25m, sâu 15,5m và cao 63m đã bị đổ sập vào chiều ngày 6/11. Vụ tai nạn khiến 7 trong số 9 công nhân có mặt tại hiện trường bị chôn vùi và thiệt mạng. Hai người còn lại may mắn thoát ra trước khi tháp lò hơi bị sập, nhưng đều bị thương nặng.