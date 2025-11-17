Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm mở rộng hợp tác với UAE ở các lĩnh vực tương lai

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/11 tuyên bố sẽ thiết lập nền móng cho 100 năm mới trong quan hệ giữa hai nước.Trong bài phỏng vấn bằng văn bản với tờ "Al Ittihad" được đăng tải cùng ngày, Tổng thống giải thích lý do ông chọn UAE cho chuyến công du Trung Đông đầu tiên kể từ khi nhậm chức là nhằm thể hiện quyết tâm kiên định của Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.Ông Lee cho biết ông cùng Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương sang các lĩnh vực công nghệ cao tương lai, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), y tế và văn hóa, ngoài bốn lĩnh vực hợp tác cốt lõi hiện nay là đầu tư, công nghiệp quốc phòng, năng lượng nguyên tử và năng lượng.Ngoài ra, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác thực chất nhằm tìm kiếm cơ hội cụ thể trong các lĩnh vực tiên tiến như bảo trì, sửa chữa để vận hành ổn định nhà máy điện nguyên tử Barakah, xây dựng trung tâm dữ liệu AI và trung tâm dịch vụ y tế.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác chiến lược có thể cung cấp chíp nhớ AI tiên tiến cần thiết cho UAE. Việc các doanh nghiệp toàn cầu như OpenAI ký kết hợp tác với doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn của Hàn Quốc gần đây đã cho thấy Seoul là đối tác công nghệ thiết yếu trong việc xây dựng hạ tầng AI. Ông cũng trực tiếp nhắc tới các công ty khởi nghiệp trong nước như Rebellions, Furiosa AI, đánh giá đây là những công ty có tiềm năng là nhà cung cấp thay thế, có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng cho chiến lược tương lai của UAE.Về hợp tác ở lĩnh vực năng lượng, Tổng thống Lee nhấn mạnh thành công trong việc xây dựng và vận hành nhà máy Barakah sẽ mở ra một chương hợp tác mới giữa hai nước. Ông Lee cũng đề cập tới việc hợp tác công nghệ năng lượng nguyên tử thế hệ mới như lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề xuất kết hợp tiềm năng dồi dào về điện Mặt trời của UAE với công nghệ pin hàng đầu thế giới của Hàn Quốc.Ở lĩnh vực văn hóa, Tổng thống cho biết sẽ xây dựng Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại UAE cho tới năm 2030. Ngoài ra "Korae 360" hiện đang được sử dụng là nơi trưng bày sản phẩm làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu tại Dubai sẽ được mở rộng thành địa điểm giao lưu công nghiệp sáng tạo như làm đẹp, ẩm thực.Mặt khác, Tổng thống nhấn mạnh trong tình hình đầy thách thức như hiện nay, hệ thống thương mại đa phương dưới sự dẫn dắt của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phải trở thành nền tảng cho thương mại toàn cầu. Ông Lee khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nhằm nâng cao độ tin cậy và hiện đại hóa quy tắc của thương mại đa phương.Tổng thống bày tỏ tin tưởng việc đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và một môi trường đầu tư kết nối sẽ mang lại hiệu quả vượt bậc, vượt xa những con số đơn thuần. Quá trình này sẽ củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Hàn-UAE, với mục tiêu là đạt được tăng trưởng dài hạn và bền vững.