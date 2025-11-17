Photo : YONHAP News

Tại buổi tọa đàm do một hãng luật tổ chức tại Washington vào ngày 17/11 (giờ địa phương), cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người dẫn dắt quá trình đàm phán Mỹ-Triều trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhận định trên thực tế không có cách nào thuyết phục Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân. Mỹ đã sử dụng gần hết các biện pháp cứng rắn hòng gây sức ép với miền Bắc.Ông Pompeo từng gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng thời còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Dựa trên kinh nghiệm đàm phán khi đó, cựu Bộ trưởng đánh giá rằng đối tượng mà Mỹ đàm phán trên thực tế là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Do vậy, vấn đề hạt nhân miền Bắc suy cho cùng phải giải quyết không phải với Bắc Triều Tiên, mà là với Trung Quốc.Cựu Ngoại trưởng cho rằng ông Kim Jong-un không được tự do quyết định về vấn đề vũ khí hạt nhân, mà phụ thuộc vào lãnh đạo Trung Quốc. Do vậy, đây không chỉ là vấn đề liên quan đến ông Kim Jong-un mà còn có liên quan mật thiết đến cả phía Bắc Kinh.Cựu Bộ trưởng nhận định ông Kim Jong-un là người "gian ác", tin rằng toàn bộ bán đảo Hàn Quốc là của riêng mình. Theo ông, nhà lãnh đạo miền Bắc muốn thâu tóm toàn bộ bán đảo Hàn quốc, và Trung Quốc cũng mong muốn kết quả như vậy.Mặt khác, ông Pompeo đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cựu quan chức này chỉ ra rằng Chủ tịch Kim đang sở hữu năng lực hạt nhân, nên Hàn Quốc cũng cần trang bị khả năng phòng thủ đầy đủ.