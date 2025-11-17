Lượng đề cập đến thành phố Gyeongju của Hàn Quốc tăng gấp 20 lần sau Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 18/11 cho biết nhờ việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, lượng đề cập đến thành phố Gyeongju của Hàn Quốc trên mạng xã hội đã tăng lên gấp 20 lần. Cơ quan này cho biết đã phân tích hơn 230.000 dữ liệu đề cập đến thành phố Gyeongju trên các nền tảng mạng xã hội, kênh trực tuyến và công cụ tìm kiếm tại 22 nước, gồm Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan từ ngày 27/10-5/11.Xét theo quốc gia, lượng đề cập trên mạng xã hội về thành phố Gyeongju cao nhất là tại Mỹ, chiếm 22%. Tiếp đến là Thái Lan 10%, Indonesia 9%, Nhật Bản 8% và Ấn Độ 7%.Đặc biệt, các đề cập mạng tính tích cực chiếm tới 76%. Trong đó, nhiều bình luận đã đề cập đến sự tham gia sôi nổi của các ngôi sao K-pop như bài diễn thuyết của RM, thành viên nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS); buổi biểu diễn chào mừng của nam ca sĩ G-Dragon cũng như màn dẫn chương trình của nam nghệ sĩ Cha Eun-woo trong tiệc tối giữa lãnh đạo các nước thành viên APEC.Trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC, các từ khóa liên quan đến thành phố Gyeongju chủ yếu là "truyền thống", "nghỉ ngơi" và "thư giãn". Tuy nhiên, "tươi sáng" đã trở thành cụm từ mới về thành phố sau khi hội đàm thượng đỉnh APEC được tổ chức.Ngoài ra, mối quan tâm đến làm đẹp và ẩm thực của Hàn Quốc cũng ngày càng tăng lên. Lượng tìm kiếm về K-beauty trên công cụ Google Trend đã tăng lên hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bài diễn thuyết của RM, sự đa dạng của âm nhạc K-pop được ví với món cơm trộn Bibimbap, góp phần làm tăng lượng đề cập đến ẩm thực Hàn Quốc (K-food). Bên cạnh đó, cuộc gặp mặt thân mật tại một quán gà rán và bia giữa Giám đốc điều hành (CEO) hãng Nvidia (Mỹ) Jensen Huang với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung và Ô tô Hyundai cũng thu hút sự chú ý lớn.KTO cho biết Hội nghị thượng đỉnh APEC không chỉ đơn thuần là một cuộc hội đàm quốc tế, mà còn là một lễ hội để quảng bá sức hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ tích cực tận dụng kết quả phân tích để chuyển hóa sự quan tâm toàn cầu này thành nhu cầu du lịch đến Hàn Quốc trong thực tế.