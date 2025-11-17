Hàn Quốc và Nam Phi ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Cộng hòa Nam Phi Yang Dong-han ngày 17/11 (giờ địa phương) đã thay mặt Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong công nghiệp quốc phòng với Giám đốc Cơ quan mua sắm quốc phòng Nam Phi tại nước này.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nam Phi cho biết hai nước sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ của Ủy ban hợp tác công nghiệp quốc phòng chung, nhằm rà soát các vấn đề nổi cộm, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển quốc phòng, cũng như thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng theo hướng tương lai.Tùy viên quốc phòng Hàn Quốc Park Chul-woo nhận định Hàn Quốc và Nam Phi đã hợp tác từ lâu trong các hoạt động nghiên cứu phát triển và đánh giá thử nghiệm hệ thống vũ khí giữa doanh nghiệp quốc phòng và viện nghiên cứu quốc phòng. Ông bày tỏ kỳ vọng việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này sẽ trở thành cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc.