Nghị sĩ Hàn Quốc đề xuất dự thảo sửa đổi Luật quản lý xuất nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Jin Jong-oh thuộc Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch Quốc hội Hàn Quốc ngày 18/11 cho biết đã đề xuất dự thảo sửa đổi Luật quản lý xuất nhập cảnh nhằm quy định rõ về việc trục xuất đối với người nước ngoài phạm tội nghiêm trọng.Dự thảo sửa đổi có nội dung người nước ngoài phạm các tội nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, liên quan đến ma túy sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Luật quản lý xuất nhập cảnh hiện chỉ quy định trục xuất người nước ngoài bị kết án từ mức tù giam trở lên, nhưng đối tượng trục xuất cụ thể lại được xét theo luật của Bộ Tư pháp. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu rõ ràng trong các tiêu chí khi thực hiện thực tế.Nghị sĩ Jin cho biết việc đề xuất dự thảo luật lần này xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng về việc cần thiết phải quy định rõ ràng tiêu chí trục xuất trong luật pháp, trong bối cảnh số vụ bắt giữ nghi phạm là người nước ngoài đang tăng lên gần đây.Theo dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, tổng số vụ bắt giữ nghi phạm là người nước ngoài đã tăng 8,7% trong vòng ba năm, từ 32.470 vụ trong năm 2021 lên 35.296 vụ trong năm 2024. Theo đó, trung bình mỗi ngày có gần 100 nghi phạm là người nước ngoài bị bắt giữ trên toàn Hàn Quốc.Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm khoảng một nửa với 16.099 người, tiếp đến là Việt Nam 3.922 người, Thái Lan 2.204 người và Uzbekistan 1.962 người.Nghị sĩ Jin nhấn mạnh sinh mạng và an toàn của người dân Hàn Quốc là trách nhiệm cơ bản mà Chính phủ tuyệt đối không thể nhượng bộ. Do đó, các đối tượng người nước ngoài phạm tội nghiêm trọng cần phải bị trục xuất nhanh chóng và nghiêm khắc.