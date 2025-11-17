Lượng ma túy hộp đêm phát hiện tại Hàn Quốc tăng hơn 7 lần trong 5 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 18/11 công bố kết quả phân tích tình hình nhập lậu các loại "ma túy hộp đêm" tính đến tháng 9 năm nay, cho biết lượng ma túy hộp đêm bị phát hiện trong vòng 5 năm gần đây đã tăng gấp khoảng 7,3 lần. "Ma túy hộp đêm" (club drug) gồm các loại ma túy được chủ yếu sử dụng ở các hộp đêm, tiệc tùng, cơ sở giải trí, điển hình là MDMA, ketamine, LSD.Tổng số vụ phát hiện ma túy hộp đêm đã giảm từ 215 vụ trong năm 2021 xuống 116 vụ tháng 9/2025, nhưng khối lượng được phát hiện lại tăng từ 15,8kg lên 115,9 kg trong cùng khoảng thời gian, gấp 7,3 lần. Khối lượng này đủ cho 2,32 triệu người dùng cùng lúc. Đặc biệt, khối lượng ma túy được phát hiện từ tháng 1-9 năm nay đã vượt tổng lượng phát hiện cả năm 2024 (79,9kg), cho thấy xu hướng tăng mạnh.Trong số các loại ma túy hộp đêm, ketamine có xu hướng nhập lậu tăng mạnh nhất, đặc biệt số vụ phát hiện nhập lậu ketamine lớn trên 1kg tăng đột biến. Lượng ketamin nhập lậu vào Hàn Quốc chủ yếu xuất phát từ các quốc gia như Pháp (57,1 kg), Anh (11,8 kg), Đức (10,8 kg), cho thấy chủ yếu từ châu Âu.Cơ quan Hải quan phân tích các tổ chức ma túy quốc tế hoạt động tại châu Âu dường như đang tìm thị trường mới bằng cách đưa ketamine vào Hàn Quốc.Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế thuộc Liên hợp quốc và Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), ketamine đang ngày càng thịnh hành trong giới trẻ Hàn Quốc và khu vực Đông Á thông qua các tụ điểm giải trí trong đô thị và văn hóa tiệc tùng.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết sẽ tập trung chặn đứng chuỗi cung ứng ma túy như phát triển và nâng cao hệ thống phân tích, sàng lọc hành khách, hàng hóa, bưu phẩm quốc tế nghi ngờ vận chuyển ma túy dựa trên công nghệ AI, bổ sung các thiết bị phát hiện ma túy tiên tiến.