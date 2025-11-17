Núi Halla của đảo Jeju đón tuyết đầu mùa 2025

Photo : KBS News

Sở Khí tượng Jeju ngày 18/11 cho biết vào rạng sáng cùng ngày, những bông tuyết đầu mùa đã rơi trên núi Halla, đảo Jeju, sớm hơn khoảng một tuần so với năm ngoái (26/11).Tính đến 9 giờ sáng, ở núi Halla, lượng tuyết rơi trên đỉnh Samggak là 0,9 cm, Yeongsil và Sajebi là 0,3 cm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại một số nơi xuống tới -4,6 độ C. Phần lớn khu vực núi cao vẫn dưới 0 độ C.Do thời tiết xấu, một số lối lên núi bị cấm một phần hoặc hoàn toàn. Cơ quan khí tượng dự báo đến sáng ngày 19/11, một số nơi vẫn còn tuyết rơi hoặc mưa. Sau đó, từ đêm muộn ngày 19/11 đến rạng sáng ngày 20/11 sẽ tiếp tục xuất hiện mưa, tuyết ở một số nơi, lượng tuyết rơi từ 1-5 cm.Ngoài vùng núi, các khu vực khác dự báo có gió thổi mạnh, thời tiết se lạnh, một số nơi có mưa nặng hạt. Cảnh báo gió mạnh đã được ban bố ở khu vực vùng núi, trung du phía Nam, phía Đông và phía Tây đảo Jeju. Cảnh báo sóng lớn được áp dụng với toàn bộ vùng biển đảo Jeju (trừ vùng biển phía Nam).Cơ quan khí tượng dự báo tuyết sẽ rơi chủ yếu ở vùng núi cao, nhưng một số đoạn đường ven núi sẽ có thể xuất hiện băng giá, người leo núi cần đặc biệt chú ý an toàn. Ngoài ra, tại các khu vực có cảnh báo gió mạnh cần chú ý quản lý công trình và phòng tránh tai nạn, người dân cần chú ý giữ sức khỏe do nhiệt độ xuống thấp.