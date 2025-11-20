Photo : YONHAP News

Trong cuộc cộng đồng người Hàn tại Ai Cập ngày 20/11 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gọi chuỗi sự kiện liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật hôm 3/12 năm ngoái và việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội là một lịch sử kỳ diệu mang tính thế giới do chính người dân Hàn Quốc tạo nên.Ông Lee nhấn mạnh trong quá trình luận tội cựu Tổng thống Yoon, hàng triệu người đã tập trung biểu tình mà không để lại một mẩu rác, không một ai bị thương và không có một ô cửa kính nào bị vỡ. Tổng thống Lee khẳng định trên thế giới không có nước nào năng động như Hàn Quốc, quốc gia duy nhất từng bị đô hộ nhưng lại đạt được cả dân chủ hóa và công nghiệp hóa cùng lúc.Trong cuộc gặp này, lãnh đạo Hàn Quốc cũng chia sẻ về nội dung cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật. Lãnh đạo Ai Cập đã bày tỏ sự ngạc nhiên đối với sức mạnh của người dân Hàn Quốc. Tổng thống Ai Cập chia sẻ mặc dù Seoul từng trải qua một giai đoạn lịch sử khó khăn như vụ thiết quân luật vào năm ngoái, nhưng Hàn Quốc thật phi thường khi khôi phục lại được trạng thái bình thường bằng một cuộc cách mạng không đổ máu.Ông Lee cho biết ông hiểu rằng cộng đồng người Hàn đang sinh sống tại Ai Cập hẳn đã rất lo lắng và buồn khi chứng kiến tình hình tại Hàn Quốc, nhưng sau đó mọi người đã được chứng kiến một sự đảo ngược vĩ đại. Tổng thống Lee cam kết sẽ không để họ phải lo lắng cho Hàn Quốc thêm một lần nào nữa, sẽ nỗ lực để Hàn Quốc luôn là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng người Hàn.Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng đề cập đến vấn đề chưa có đường bay thẳng giữa Ai Cập và Hàn Quốc, cho rằng cần phải thảo luận về vấn đề này.