Tổng thống Hàn Quốc kết thúc lịch trình chuyến thăm Ai Cập

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 21/11 (giờ địa phương) đã kết thúc chuyến thăm chính thức đến Ai Cập kéo dài trong ba ngày.Tại Ai Cập, Tổng thống Lee đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và trình bày định hướng của Chính phủ Hàn Quốc đối với khu vực Trung Đông tại Đại học Cairo.Trong tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh, ông Lee cho biết Hàn Quốc và Ai Cập đã nhất trí sẽ cùng nhau đóng góp cho hòa bình quốc tế, bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc và khu vực Trung Đông, với vai trò là những người thúc đẩy hòa bình. Hai nước cũng có tiếng nói chung trong việc mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA).Nhân cuộc hội đàm thượng đỉnh này, Chính phủ hai nước cũng đã ký kết hai biên bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến hợp tác văn hóa và đào tạo kỹ thuật.Trong bài diễn thuyết tại Đại học Cairo, Tổng thống Lee đã phát biểu về định hướng ngoại giao với khu vực Trung Đông mang tên "Sáng kiến SHINE", gồm ổn định (Stability), hài hòa (Harmony), đổi mới (Innovation), mạng lưới (Network) và giáo dục (Education).Tổng thống Lee đã kết thúc lịch trình tại Ai Cập bằng cuộc gặp gỡ cộng đồng người Hàn tại nước này. Lãnh đạo Hàn Quốc tối ngày 21/11 (giờ địa phương) sẽ đến Johannesburg (Nam Phi) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với tư cách đại diện nước thành viên từ ngày 22/11. Tại đây, ông Lee dự kiến thảo luận về các vấn đề như tăng trưởng bền vững, biến đổi khí hậu và tương lai công bằng.Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng sẽ có các cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo Pháp và Đức, cũng như gặp gỡ các nguyên thủ thuộc nhóm MIKTA, cơ chế thảo luận gồm 5 nước tầm trung Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia do Seoul dẫn dắt.