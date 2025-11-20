Lãnh đạo Hàn Quốc và Ai Cập nhất trí thiết lập kênh trao đổi trực tiếp

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac trong buổi họp báo tại Cairo ngày 20/11 cho biết nhân cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thiết lập kênh trao đổi trực tiếp, thúc đẩy các kết quả hợp tác thực chất giữa hai nước.Ông Wi cho biết lãnh đạo hai nước đã họp trong 4 tiếng rưỡi, vượt xa thời lượng dự kiến ban đầu là 2 tiếng 45 phút, bao gồm cả tiệc trưa, thảo luận trong thời gian dài về hợp tác trong nhiều lĩnh vực đa dạng.Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Lee đã phát biểu rằng Tổng thống El-Sisi sẽ thăm Hàn Quốc vào năm tới sau 10 năm; hy vọng hai bên có thể tiếp tục thảo luận về những nội dung đã trao đổi trong ngày hôm nay.Về đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Hàn Quốc và Ai Cập, ông Wi cho biết hai nước đã hoàn tất nghiên cứu chung gần đây, đang chuẩn bị "Tuyên bố chung xúc tiến chính thức CEPA", hiện chỉ còn lại một số vấn đề kỹ thuật. Quan chức này nhận định khi CEPA được ký kết, thị trường sẽ được mở rộng hơn, thương mại song phương cũng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.Ngoài ra, tại cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến vấn đề "tái thiết Dải Gaza". Tổng thống Ai Cập đã đề nghị Hàn Quốc đóng vai trò trong các hoạt động tái thiết, và phía Seoul đã đồng ý tham gia. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc sẽ không tham gia trực tiếp mà chủ yếu là khối tư nhân tham gia, hoặc dưới hình thức hỗ trợ tài chính.Kết thúc lịch trình thăm Ai Cập, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ di chuyển tới Nam Phi vào ngày 21/11 (giờ địa phương) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Tại đây, ông Lee sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Pháp và Đức.Chánh Văn phòng Wi cho biết Pháp sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào năm tới. Do đó, lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ trao đổi chặt chẽ về tình hình quốc tế và các vấn đề an ninh. Trong khi đó, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc tại châu Âu và là một cường quốc chế tạo. Dự kiến hai bên sẽ trao đổi phương án tăng cường hợp tác kinh tế, đối phó với những biến động của trật tự kinh tế quốc tế.