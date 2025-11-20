Chính phủ Hàn Quốc đối mặt với yêu cầu phải đưa ra tuyên bố không phát triển vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Cựu Giám đốc phụ trách về vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Anthony Ruggiero trong buổi hội thảo do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức ngày 20/11 (giờ địa phương) cho rằng Hàn Quốc cần làm rõ với cộng đồng quốc tế rằng các hoạt động tái xử lý nhiên liệu hạt nhân và làm giàu uranium hoàn toàn nhằm mục đích dân sự.Trong tài liệu tóm tắt kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ mới được công bố gần đây, Mỹ đã chính thức công bố lập trường ủng hộ việc Hàn Quốc làm giàu uranium, tái xử lý nhiên liệu hạt nhân cho mục đích dân sự và đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ các quy định pháp lý của Mỹ.Ông Ruggiero viện dẫn trường hợp của liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia mang tên "AUKUS", nhấn mạnh rằng Chính phủ Australia đã tuyên bố rõ ràng sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, và Hàn Quốc cũng cần một tuyên bố dứt khoát như vậy. Xét đến bối cảnh lịch sử, Hàn Quốc nên chấp nhận cơ chế giám sát nghiêm ngặt hơn để xóa bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.Cựu quan chức này nhận định Trung Quốc có thể sẽ phản đối mạnh, nhưng chính Bắc Kinh cũng đã để mặc vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, việc Hàn Quốc thực sự triển khai tàu ngầm hạt nhân sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn do cần giải quyết nhiều vấn đề như đảm bảo nguồn cung nhiên liệu hạt nhân và tham vấn về các quy định quốc tế.Mặt khác, cựu Quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách Mỹ Cara Abercrombie trong buổi hội thảo cũng đánh giá rằng cụm từ "hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ" trong tài liệu tóm tắt kết quả hội đàm thượng đỉnh lần này phản ánh năng lực phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Song, cựu quan chức này cũng lưu ý rằng theo luật pháp Mỹ, các tàu chiến của Hải quân Mỹ phải được đóng trong nước. Đây sẽ là một rào cản pháp lý đối với hợp tác giữa Seoul và Washington trong lĩnh vực đóng tàu.