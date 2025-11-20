Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đến thăm Đại bảo tàng Ai Cập

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Ai Cập cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye-kyung ngày 20/11 (giờ địa phương) đã cùng Đệ nhất phu nhân Ai Cập Intissar El-Sisi tham quan Đại bảo tàng Ai Cập, công trình mới khai trương vào ngày 1/11 vừa qua.Tại đây, bà Kim đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những nỗ lực bảo tồn công phu và kho tàng di sản văn hóa đồ sộ của Ai Cập, chia sẻ mong muốn thúc đẩy các dự án hợp tác trong tương lai với Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Đệ nhất phu nhân Kim cũng ngỏ lời mời Đệ nhất phu nhân Ai Cập tới Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc để đáp lại sự tiếp đón nồng hậu này. Bà Kim cũng tặng cho bà Intissar một số món quà lưu niệm, bao gồm tập sách giới thiệu triển lãm và đồ lưu niệm "MU:DS" (từ kết hợp giữa "muse" và "goods") của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.Trong bộ quà tặng có huy hiệu chim chích chòe và hổ; móc khóa hình chiếc mũ gat, mũ truyền thống Hàn Quốc; cùng các vật phẩm liên quan đến loạt phim hoạt hình Netflix nổi tiếng "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop). Bà Intissar đã bày tỏ sự cảm kích, cho biết chuyến thăm của Đệ nhất phu nhân Kim mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Ai Cập.Sau đó, bà Kim tiếp tục tham quan các địa điểm di tích khác như kim tự tháp và tượng nhân sư dưới sự hướng dẫn của phía Ai Cập. Bà cũng đến xem tác phẩm của nghệ sĩ Park Jong-kyu, tác giả Hàn Quốc duy nhất được mời tham dự triển lãm mỹ thuật quốc tế năm nay do Ai Cập tổ chức tại kim tự tháp.