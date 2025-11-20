Xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 11 tăng 8,2%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 21/11, kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 11 của Hàn Quốc đạt 38,5 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày làm việc đạt 2,48 tỷ USD, cũng tăng 8,2%. Số ngày làm việc trong khoảng thời gian này là 15,5 ngày, tương tự năm trước.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn tăng 26,5%, ô tô tăng 22,9%, đều vượt mức tăng 20%, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng chung của xuất khẩu. Đặc biệt, do nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, xuất khẩu chíp bán dẫn, vốn đang bước vào "siêu chu kỳ", chiếm 25,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ trọng tăng 3,7% so với một năm trước. Xuất khẩu tàu biển cũng tăng 2,3%. Ngược lại, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ giảm 19,3%, phụ tùng ô tô giảm 8,1%.Trong số các thị trường xuất khẩu chính, xuất khẩu sang Mỹ tăng 5,7%, Trung Quốc tăng 10,2% và Liên minh châu Âu (EU) tăng 4,9%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Việt Nam giảm 2,5% và sang Nhật Bản giảm 3,9%.Mặt khác, kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 11 đạt 36,1 tỷ USD, tăng 3,7%. Trong đó, nhập khẩu máy móc tăng 13,6%, thiết bị chính xác tăng 8,2%, ô tô tăng 35,6%; trong khi chíp bán dẫn giảm 3,8% và dầu thô giảm 16,4%. Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 5,6%, Mỹ tăng 13,5%, EU tăng 15,2% và Nhật Bản tăng 1%, nhưng nhập khẩu từ Đài Loan giảm 0,1%. Do xuất khẩu vượt nhập khẩu, cán cân thương mại của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 11 ghi nhận thặng dư 2,4 tỷ USD.