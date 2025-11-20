Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik ngày 20/11 đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.Chủ tịch Woo nhấn mạnh để phát triển hợp tác kinh tế song phương, điều quan trọng là cần xây dựng các mô hình thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Woo đề nghị Chính phủ Việt Nam tăng cường trao đổi và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại đây.Tiếp đó, ông Woo nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác tiêu biểu của hai nước như công nghiệp quốc phòng, các dự án hạ tầng quy mô lớn như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt cao tốc, đô thị mới, giao lưu khoa học công nghệ. Ông bày tỏ kỳ vọng về những thành quả hợp tác cụ thể của hai nước dựa trên trình độ công nghệ, kinh nghiệm phong phú, khả năng đảm bảo tiến độ và năng lực quản lý ngân sách vượt trội của Hàn Quốc.Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng trực tiếp chuyển tài liệu tổng hợp về các hạng mục quan tâm và vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc cho người đồng cấp Việt Nam.Liên quan đến việc Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy sửa đổi Luật công nghệ cao, ông Woo bày tỏ lo ngại năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Hàn Quốc có thể bị suy giảm, cho biết doanh nghiệp hy vọng các cuộc thảo luận sửa đổi luật sẽ diễn ra một cách hợp lý. Được biết, dự thảo sửa đổi Luật công nghệ cao của Việt Nam có nội dung cắt giảm một số ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao như giảm thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình rằng các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đang đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam, khẳng định phía Việt Nam sẽ nỗ lực tìm giải pháp cho những vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất, đồng thời hoan nghênh mong muốn của Hàn Quốc tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn tại đây.Liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc, Chủ tịch Woo bày tỏ mong muốn Việt Nam, quốc gia có mối quan hệ thân thiết với cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Seoul để đóng góp vai trò ý nghĩa cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Về điều này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ nhất quán đối thoại bền vững trên bán đảo Hàn Quốc, và sẵn sàng hỗ trợ để các bên liên quan tìm ra giải pháp phù hợp.Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có nội dung trao đổi ý kiến về các vấn đề song phương và quốc tế, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đoàn đại biểu Quốc hội và tại các hội nghị quốc tế.Việc ký kết MOU lần này được thực hiện theo đề xuất của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc hồi tháng 8 vừa qua. Khi đó, ông Tô Lâm đã bày tỏ mong muốn hai nước sớm ký kết MOU hợp tác mới tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Việt. Quốc hội hai nước từng ký kết MOU nhằm thúc đẩy giao lưu nhân sự vào năm 2013.Trong ngày 21/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục có cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, thảo luận phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc.