Hanwha xúc tiến phát triển chung nền tảng AI với tập đoàn EDGE của UAE

Photo : YONHAP News / Korea Aerospace Industries

Công ty Hanwha Aerospace (Hàn Quốc) ngày 21/11 công bố đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư và phát triển chung ở lĩnh vực quốc phòng với EDGE, tập đoàn công nghiệp quốc phòng quốc doanh của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tại Triển lãm hàng không Dubai 2025 một ngày trước.Hai bên nhất trí xúc tiến phát triển chung nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng cho phương tiện mặt đất không người lái (UGV) tự hành và radar thông minh. Hai bên đặt mục tiêu phát triển nền tảng AI radar thông minh chuyên biệt cho môi trường Trung Đông, kết hợp giữa dữ liệu về mục tiêu và chiến trường thực tế được tích lũy trong điều kiện sa mạc của UAE với mô hình AI của Hanwha.Ngoài ra, phía Hanwha sẽ hỗ trợ nâng cấp hệ thống phòng không đa tầng của UAE và xây dựng trung tâm MRO (bảo trì, sửa chữa, vận hành) phòng không tích hợp.Hanwha cũng có kế hoạch mở rộng hợp tác đóng tàu với nhà máy đóng tàu quốc doanh ADSB của UAE, bao gồm sửa chữa tàu thương mại cỡ lớn, phát triển và sản xuất chung máy bay không người lái, thiết kế và đóng tàu chiến cỡ lớn.Ông Sung Il, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và châu Phi của hãng Hanwha Aerospace, cho biết liên minh công nghệ AI Hàn-UAE sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hàn Quốc lọt vào Top 3 cường quốc AI quốc phòng hàng đầu thế giới. Nếu cần thiết, Hanwha có thể xem xét lập công ty liên doanh với phía UAE để tăng tốc hợp tác công nghệ AI quốc phòng giữa hai nước.