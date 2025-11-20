Tổng thống Lee Jae Myung công bố tầm nhìn chính sách mới với khu vực Trung Đông

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chiều ngày 20/11 đã có bài diễn thuyết tại Đại học Cairo, công bố tầm nhìn chính sách Trung Đông của Hàn Quốc mang tên “Sáng kiến SHINE”, bao trùm ba lĩnh vực hòa bình, thịnh vượng và văn hóa. SHINE được lấy chữ cái đầu của các từ tiếng Anh là ổn định (Stability), hài hòa (Harmony), đổi mới (Innovation), mạng lưới (Network) và giáo dục (Education). Tổng thống khẳng định sẽ mở ra tương lai cùng phát triển giữa Trung Đông và bán đảo Hàn Quốc dựa trên sáng kiến này.Trước tiên, lãnh đạo Hàn Quốc cho biết sẽ thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc và Trung Đông trên nền tảng "ổn định và hài hòa" thông qua cách tiếp cận mang tính tham gia cùng nhau. Ông cho biết từ năm 2007, Chính phủ Hàn Quốc đã phái cử lực lượng Dongmyeong tới Lebanon, đóng góp cho hòa bình Trung Đông. Seoul cũng ủng hộ nhất quán "giải pháp hai Nhà nước", nhất trí giải quyết vấn đề Israel-Palestine một cách xây dựng, đồng thời tích cực hỗ trợ nhân đạo nhằm giải quyết nạn thiếu lương thực tại các khu vực xảy ra tranh chấp.Tổng thống tuyên bố sẽ đóng góp thêm 10 triệu USD cho tổ chức Hội trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập, nhằm chung tay khắc phục cuộc khủng hoảng Dải Gaza. Hàn Quốc sẽ gìn giữ vững chắc giá trị đoàn kết tại khu vực Trung Đông, trên cương vị là một cường quốc có trách nhiệm toàn cầu.Tiếp đó, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ nhảy vọt tới một tương lai thịnh vượng chung bằng sự "đổi mới cùng nhau"; xúc tiến hợp tác một cách phù hợp để dẫn dắt sự phát triển kinh tế của các nước, tương tự như "Tầm nhìn 2030" của Ai Cập.Tổng thống Lee nhắc đến smartphone của Samsung hay tàu điện của hãng Hyundai Rotem, cho biết Hàn Quốc đang đóng góp vào xuất khẩu và tạo việc làm tại các nước Trung Đông thông qua các mô hình sản xuất chung; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường nền tảng chế độ cho thương mại tự do, như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (CEPA) Hàn-Ai Cập.Ông Lee nhấn mạnh sự tăng trường thần tốc của Hàn Quốc trong thời gian ngắn, còn gọi là "Kỳ tích sông Hàn", sẽ không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của Trung Đông. Giờ đây, tới lượt Hàn Quốc đóng góp vào "Kỳ tích sông Nile". Seoul sẽ củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đổi mới tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI) và hydro.Cuối cùng, Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ mở rộng giao lưu, hợp tác sang lĩnh vực "mạng lưới" và "giáo dục", tăng cường trao đổi giữa các trường đại học hai nước, bao gồm Đại học Cairo; hỗ trợ về mặt chế độ như dự án học bổng thạc sĩ lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), chương trình tập huấn, để có thêm nhiều sinh viên Ai Cập có thể du học tới Hàn Quốc.Ngoài ra, Tổng thống cũng hy vọng hai bên sẽ mở rộng giao lưu đặt trọng tâm là K-culture như ẩm thực, thời trang, làm đẹp; duy trì hợp tác đa dạng như hợp tác giữa bảo tàng quốc gia của hai nước.