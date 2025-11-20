Nga và Trung Quốc liên tiếp tổ chức hội đàm cấp cao về ngoại giao, quốc phòng

Photo : YONHAP News

Trung Quốc và Nga gần đây liên tiếp tổ chức các cuộc họp cấp cao giữa cơ quan quốc phòng và ngoại giao, nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm phòng thủ tên lửa và huấn luyện quân sự chung.Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/11 (giờ địa phương) ra tuyên bố cho biết các quan chức phụ trách ổn định chiến lược và trang bị quân sự của Bộ Ngoại giao hai nước đã gặp gỡ và tiến hành thảo luận sâu về các vấn đề phòng thủ tên lửa và tính ổn định chiến lược. Phía Nga cho biết hai bên đã tiến hành phân tích các yếu tố bất ổn gây ra nguy cơ về mặt chiến lược đối với an ninh khu vực và thế giới, đồng thời thảo luận biện pháp nhằm giảm thiểu những nguy cơ đó.Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp, nhân vật quyền lực thứ hai trong bộ máy quân đội Trung Quốc, đã tới thăm Nga và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov.Bộ trưởng Belousov đánh giá các hoạt động tác chiến chung và huấn luyện chiến đấu giữa Bắc Kinh và Matxcơva đã được mở rộng đáng kể trong tất cả các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân căn cứ theo thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ trưởng nhấn mạnh sự hợp tác này nhằm mục đích bảo đảm an ninh song phương, không nhắm tới nước thứ ba; đồng thời bày tỏ kỳ vọng về hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, qua đó để ngỏ khả năng hợp tác phát triển vũ khí.Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trên tài khoản WeChat chính thức cho biết quan chức hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình quan hệ song phương, khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao và hợp tác thực chất.Các động thái xích lại gần nhau của Nga và Trung Quốc như trên được phân tích là nhằm ứng phó với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân, tuyên bố xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới "Golden Dome" (Vòm Vàng).Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép, Nga và Trung Quốc sẽ đẩy mạnh liên minh quân sự để xây dựng một mặt trận ứng phó chung với Mỹ.