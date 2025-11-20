Vụ rò rỉ khí gas tại nhà máy thép Pohang khiến ba nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Photo : YONHAP News

Một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra tại nhà máy thép Pohang của tập đoàn Posco Hàn Quốc vào ngày 20/11. Vụ tai nạn này khiến hai nhân viên thuộc công ty thầu phụ đang dọn bùn thải cùng một nhân viên của tập đoàn Posco có mặt tại hiện trường đã bị ngạt do hít phải khí độc phát sinh trong quá trình làm việc, và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim.Sở Cứu hỏa tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết có thêm một nạn nhân mà tim đã tái lập tuần hoàn nhờ hồi sức tim phổi (CPR). Theo đó, tim của hai trong ba nạn nhân đã hồi phục tuần hoàn tự nhiên nhờ hồi sức tim phổi, trong khi người còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch khi bị rối loạn ý thức.Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đội cứu hỏa của tập đoàn Posco đã được điều động tới hiện trường. Trong đó, ba thành viên thuộc lực lượng này cũng đã hít phải khí độc trong quá trình tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, ba nhân viên này được xác định bị thương nhẹ và hiện không có thay đổi về tình trạng sức khỏe.Cảnh sát Hàn Quộc hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, cho biết đang phối hợp lịch trình giữa các cơ quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường chung với tập đoàn Posco.