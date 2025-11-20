Chủ tịch Bắc Triều Tiên đến dự lễ hoàn công nhà máy thủy điện nhỏ tại tỉnh Kangwon

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/11 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tổ chức lễ hoàn công nhà máy thủy điện nhỏ tại huyện Hoeyang, tỉnh Kangwon, với sự tham dự của Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un.Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Kim ca ngợi đây là thành quả quý báu mà tỉnh Kangwon đã đạt được trong việc giải quyết vấn đề năng lượng, cũng như gửi lời động viên nồng nhiệt tới những người đã chinh phục thiên nhiên. Chủ tịch Kim nhấn mạnh tỉnh Kangwon, nơi có dân số tương đối ít và nền tảng công nghiệp còn yếu so với các tỉnh khác, đã tự lực hoàn công công trình này. Đây thực sự là điều đáng tự hào.KCNA cho biết nhà máy thủy điện này là công trình cuối cùng trong chuỗi 6 nhà máy thủy điện mà tỉnh Kangwon tập trung xây dựng. Đây là một nhà máy thủy điện nhỏ. Những nhà máy này tận dụng dòng chảy và độ dốc thấp của nước để sản xuất điện, thường có công suất từ 1.000 kW đến 10 MW. So với nhà máy thủy điện lớn, loại nhà máy này chỉ chiếm ít diện tích, chi phí xây dựng thấp và tác động đến môi trường tương đối nhỏ.Việc Bình Nhưỡng thúc đẩy phát triển thủy điện quy mô nhỏ tại các địa phương là do tình trạng cung cấp điện ngày càng khó khăn tại những khu vực xa thủ đô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân.Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tính đến năm 2021, tổng công suất phát điện của miền Bắc đạt khoảng 8,23 triệu kW, chỉ bằng khoảng 6,1% so với miền Nam. Sản lượng điện sản xuất của Bắc Triều Tiên cũng chỉ đạt khoảng 25,5 tỷ kWh, tương đương 4,4% của Hàn Quốc.Nhà máy này lần đầu tiên được nhắc đến trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên vào năm 2016, cho thấy công trình này đã được triển khai thi công trong suốt ít nhất 9 năm qua. Việc công trình kéo dài như vậy được cho là do toàn bộ quá trình xây dựng được thực hiện ở cấp địa phương, không có hỗ trợ tài chính hay nhân lực từ chính quyền. Buổi lễ hoàn công này cũng không có sự xuất hiện của lực lượng xây dựng quân đội, vốn thường đóng vai trò chủ lực trong các công trình lớn tại Bắc Triều Tiên.Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện tại buổi lễ và tự tay cắt băng khánh thành, rồi đến thị sát phòng điều khiển và khu vực máy phát điện, cũng như động viên những cá nhân có công trong quá trình xây dựng.Việc lãnh đạo miền Bắc liên tiếp tham dự các lễ khánh thành, từ bệnh viện huyện Kangdong (gần thủ đô Bình Nhưỡng) ngày 19/11 đến nhà máy thủy điện lần này được xem là nhằm kiểm tra thành quả của chính sách "Phát triển địa phương 20x10", trước thềm Đại hội đảng Lao động lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 tới. Truyền thông Bắc Triều Tiên công bố ảnh cho thấy bên ngoài nhà máy phát điện này có các khẩu hiệu như "Món quà dâng lên Đại hội đảng Lao động lần thứ 9" và "Tự lực cánh sinh".