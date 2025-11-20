Bộ ngành Hàn Quốc thảo luận hợp tác về nhu cầu điện năng thời đại AI

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc ngày 21/11 đã tổ chức buổi tọa đàm chính sách, thảo luận phương án hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng.Buổi tọa đàm lần này được tổ chức nhằm ứng phó với nhu cầu điện năng được dự báo tăng mạnh do sự tăng trưởng của ngành công nghiệp AI, tăng cường hợp tác giữa các Bộ ngành hữu quan liên quan đến việc Hàn Quốc tham gia vào dự án "Stargate" của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với tập đoàn quản lý tài sản BlackRock (Mỹ).Cả hai Bộ đã tiến hành thảo luận về các chính sách quan trọng như đối phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vận dụng AI, xây dựng và mở rộng trung tâm dữ liệu AI. Cùng với đó, hai bên đã trao đổi ý kiến về việc xúc tiến di dời các trung tâm năng lượng AI ra ngoài Seoul và lân cận thủ đô, thúc đẩy các đặc khu năng lượng phân tán, phương hướng kiểm tra nhu cầu điện năng cho trung tâm dữ liệu, cải thiện quy chế liên quan đến điện năng, hợp tác toàn cầu.Thứ trưởng Bộ Khoa học Ryu Je-myung phát biểu AI đang là yếu tố then chốt đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Hai Bộ cần phải đoàn kết phối hợp, để xây dựng hạ tầng AI kịp thời, đồng thời hỗ trợ đầy đủ để AI đóng góp vào trung hòa carbon.Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Khí hậu Lee Ho-hyeon khẳng định trong quá trình xúc tiến chuyển đổi năng lượng phù hợp với xu hướng cắt giảm carbon trên toàn cầu, hai Bộ sẽ phối hợp chính sách để đối phó với nhu cầu điện năng gia tăng, đảm bảo nguồn cung điện năng ổn định.