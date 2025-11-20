Photo : YONHAP News

Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc ngày 21/11 cho biết tại cuộc họp toàn thể diễn ra một ngày trước, Ủy ban đã xem xét và thông qua kết quả xem xét trước về tính phù hợp của "Hệ thống chặn số điện thoại rác" do Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Hiệp hội các nhà mạng viễn thông Hàn Quốc (KTOA) xây dựng.Theo hệ thống này, Hiệp hội các nhà mạng viễn thông sẽ nhận thông tin trạng thái của từng số điện thoại (kích hoạt, tạm ngừng, hủy dịch vụ) từ các nhà mạng để xây dựng dữ liệu toàn bộ các số điện thoại và số không có hiệu lực. Khi có yêu cầu gửi tin nhắn số lượng lớn tới các nhà mạng thì hệ thống sẽ tiến hành đối chiếu với dữ liệu, chỉ gửi tin nhắn khi đó là số điện thoại có hiệu lực.Trong thời gian qua, dịch vụ gửi tin nhắn số lượng lớn thường bị lợi dụng vào hành vi lừa đảo tài chính, như lừa đảo qua tin nhắn (smishing). Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại không có hiệu lực, như đã hủy hoặc tạm ngừng dịch vụ hoặc thậm chí chưa được kích hoạt, để né tránh sự truy vết của cơ quan điều tra.Trên thực tế, hơn 81% dịch vụ gửi tin nhắn số lượng lớn trong nửa cuối năm 2023 và hơn 52% dịch vụ này trong nửa cuối năm ngoái được xác định là tin nhắn rác bất hợp pháp. Do đó, hệ thống trên được thiết kế để kiểm tra hiệu lực của số điện thoại ngay từ giai đoạn gửi tin nhắn số lượng lớn, nhằm giảm thiểu thiệt hại.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đã xây dựng hệ thống trên căn cứ theo "Đối sách tổng hợp liên ngành phòng tránh tin nhắc rác bất hợp pháp" công bố tháng 11 năm ngoái. Sau đó, Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân đã tiến hành xem xét trước về tính phù hợp của hệ thống này căn cứ theo đề nghị của Hiệp hội các nhà mạng viễn thông, cơ quan được ủy thác xây dựng và vận hành hệ thống.Theo kết quả xem xét, Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân cho rằng Hiệp hội các nhà mạng viễn thông cần ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý thông tin với các nhà mạng, tuân thủ tuyệt đối Luật bảo vệ thông tin cá nhân, không sử dụng thông tin thu thập vào mục đích nào khác ngoài việc ngăn chặn tin nhắn rác. Ủy ban cũng khuyến nghị Bộ Khoa học nêu rõ vị thế của Hiệp hội các nhà mạng viễn thông trong luật hoặc văn bản hành chính, nhằm tăng cường trách nhiệm và tính an toàn của dự án.Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân giải thích "Hệ thống chặn số điện thoại rác" chỉ thu thập số điện thoại, nhà mạng sử dụng, trạng thái số điện thoại (hiệu lực hay không hiệu lực), chứ không xử lý thông tin cá nhân như tên của người dùng. Tuy nhiên, do số điện thoại cũng thuộc thông tin cá nhân, nên cần phương án xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp.