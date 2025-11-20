Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung khôi phục ngưỡng 60%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 21/11 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 18-20/11 với 1.000 người trên 18 tuổi toàn quốc. Kết quả là có 60% người được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành đất nước.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee từng đạt 63% trong tuần đầu tháng 11, tức sau Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái BÌnh dương (APEC), hồi phục ngưỡng 60% sau một tháng, nhưng chỉ một tuần sau lại giảm 4%. Lần này, tỷ lệ ủng hộ ông Lee lại quay lại ngưỡng 60%.Ngược lại, 30% đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, giảm 2% so với tuần trước. 10% cử tri không đưa ra ý kiến.Trong các cử tri ủng hộ, có 34% chọn lý do Tổng thống làm tốt ở lĩnh vực ngoại giao, 14% chọn lĩnh vực kinh tế, dân sinh. Trong số những người không ủng hộ, có 12% nêu lý do là vấn đề đạo đức, tránh né xét xử của Tổng thống, 11% chọn Tổng thống gây sức ép lên Viện Kiểm sát từ bỏ kháng cáo vụ án dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), 9% chọn lý do là lĩnh vực kinh tế, dân sinh.Xét theo độ tuổi, ngoại trừ nhóm 60 tuổi (tỷ lệ ủng hộ đạt 49%), tất cả các nhóm tuổi khác đều có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đạt trên 50%, đặc biệt là nhóm ngoài 40 tuổi (75%) và ngoài 50 tuổi (72%).Theo khuynh hướng chính trị, 85% người theo khuynh hướng tiến bộ và 33% người theo khuynh hướng bảo thủ đánh giá Tổng thống đang làm tốt công tác điều hành đất nước. Tỷ lệ này ở tầng lớp cử tri trung lập là 66%, tăng 3% so với tuần trước.Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 43%, tăng 1%, đảng Sức mạnh quốc dân là 24%, giữ nguyên so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới là 3%, đảng Tiến bộ là 1%. 26% cử tri không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).