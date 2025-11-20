Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Photo : YONHAP News

Sau khi kết thúc chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ai Cập, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thăm tiếp Nam Phi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra trong hai ngày từ ngày 22/11.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tham gia tổng cộng ba phiên thảo luận trong khuôn khổ hội nghị về các chủ đề: "Tăng trưởng bao trùm và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Một thế giới có khả năng hồi phục", và "Tương lai công bằng và chính nghĩa cho tất cả".Tại phiên thảo luận thứ nhất, ông Lee dự kiến đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững như giảm thiểu tính dễ tổn thương của nợ công ở các nền kinh tế đang phát triển bao gồm khu vực châu Phi, khôi phục chức năng của hệ thống thương mại đa phương.Phiên thảo luận thứ hai sẽ tập trung bàn luận về khủng hoảng khí hậu và an ninh lương thực. Tại đây, Tổng thống Lee sẽ nhấn mạnh về nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như sự cần thiết của đoàn kết trong cộng đồng quốc tế để hỗ trợ lương thực.Ngoài các hoạt động chính thức của Hội nghị G20, Tổng thống dự kiến có cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số nước, trong đó có nhóm MIKTA, cơ chế thảo luận của 5 quốc gia tầm trung gồm Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia. Trong ngày 23/11, ông Lee sẽ có các cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Pháp và Đức.Cũng trong ngày này, Tổng thống sẽ tham dự phiên thảo luận thứ ba của G20 với chủ đề "Tương lai công bằng và chính nghĩa cho tất cả", thảo luận về trí tuệ nhân tạo và tạo dựng việc làm chất lượng.Sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống sẽ có cuộc tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại địa phương, sau đó khép lại chuyến thăm Nam Phi kéo dài ba ngày. Tiếp theo, ông Lee di chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 4 nước Trung Đông và châu Phi lần này.